Недостиг на кръв в болниците в Пловдив: Отправя се апел към кръводарители

Болниците в Пловдив имат недостиг на кръв. За това сигнализираха от регионалния Център по трансфузионна хематология. Оттам апелират към кръводарителите и гарантират, че в центъра се спазват най-стриктните противоепидемични мерки за контрол, свързани с разпространението на грипа в момента.

Иван, кръводарител: "Ами, какво да ме мотивира? Да направиш нещо добро за някой друг, което някой ден може и на теб да се върне. Безвъзмездно дарявам за пореден път и нямам притеснение от това. Нулева положителна съм, но мисля, че съм универсален дарител и дано да помагам на повече хора."

Д-р Янко Янков, директор Регионален център по трансфузионна хематология Пловдив: "Недостигът е изразен в това, че най-често срещаните кръвни групи в момента изпитваме лек недоимък. За това двете от кръвните групи, които са най-често срещани, са A и 0. Нулевата група – тя е универсална, но не може да се замени с никоя друга. Когато имаме недостиг специално за 0-та група, наистина сме в ситуация, в която не можем да я заместим с нещо друго. Възможно е някоя планова операция, която търпи отлагане, да бъде отложена, но имаме достатъчно количество кръв за спешности, така че няма такива притеснения. Самият недостиг е свързан със сезона, най-вече с грипната епидемия. Традиционно януари месец е труден за нас, защото разчитаме на кръвта от безвъзмездни кръводарители, които участват в различни мобилни акции. Но, както в началото на годината, фирмите и предприятията все още се нагласят за предстоящата година. Затова бих призовал, ако някой има желание да организира акции за кръводаряване, да се свърже с нас – контактите са на нашия сайт."

За да кръводари, човек трябва да бъде здрав, не трябва да има никакви симптоми на вирусно заболяване или друго. Трябва да се е нахранил и да е приел достатъчно течности.

