БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Недостиг на кръв в болниците в Пловдив: Отправя се апел към кръводарители

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Болниците в Пловдив имат недостиг на кръв. За това сигнализираха от регионалния Център по трансфузионна хематология. Оттам апелират към кръводарителите и гарантират, че в центъра се спазват най-стриктните противоепидемични мерки за контрол, свързани с разпространението на грипа в момента.

Иван, кръводарител: "Ами, какво да ме мотивира? Да направиш нещо добро за някой друг, което някой ден може и на теб да се върне. Безвъзмездно дарявам за пореден път и нямам притеснение от това. Нулева положителна съм, но мисля, че съм универсален дарител и дано да помагам на повече хора."

Д-р Янко Янков, директор Регионален център по трансфузионна хематология Пловдив: "Недостигът е изразен в това, че най-често срещаните кръвни групи в момента изпитваме лек недоимък. За това двете от кръвните групи, които са най-често срещани, са A и 0. Нулевата група – тя е универсална, но не може да се замени с никоя друга. Когато имаме недостиг специално за 0-та група, наистина сме в ситуация, в която не можем да я заместим с нещо друго. Възможно е някоя планова операция, която търпи отлагане, да бъде отложена, но имаме достатъчно количество кръв за спешности, така че няма такива притеснения. Самият недостиг е свързан със сезона, най-вече с грипната епидемия. Традиционно януари месец е труден за нас, защото разчитаме на кръвта от безвъзмездни кръводарители, които участват в различни мобилни акции. Но, както в началото на годината, фирмите и предприятията все още се нагласят за предстоящата година. Затова бих призовал, ако някой има желание да организира акции за кръводаряване, да се свърже с нас – контактите са на нашия сайт."

За да кръводари, човек трябва да бъде здрав, не трябва да има никакви симптоми на вирусно заболяване или друго. Трябва да се е нахранил и да е приел достатъчно течности.

Вижте прякото включване на Нели Ангелова

#недостиг на кръв #кръводаряване #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка проф. Мартин Иванов
1
Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка...
Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за добри резултати в Милано/Кортина
2
Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за...
DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро
3
DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София – Бургас
4
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София –...
Иво Христов за формацията на Радев: Не знам да има утвърдено име
5
Иво Христов за формацията на Радев: Не знам да има утвърдено име
Джип се вряза в ресторант в Пловдив (СНИМКИ)
6
Джип се вряза в ресторант в Пловдив (СНИМКИ)

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от циклона "Хари"
6
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от...

Още от: Регионални

15 см сняг на места в Хасковско, няма затворени пътища
15 см сняг на места в Хасковско, няма затворени пътища
Първи работен ден с разплащане само в евро - как се справят хората? Първи работен ден с разплащане само в евро - как се справят хората?
Чете се за: 03:12 мин.
70 снегорина са на терен в област Велико Търново 70 снегорина са на терен в област Велико Търново
Чете се за: 02:05 мин.
Ограничиха движението по пътя Бургас-Обзор за тежкотоварни автомобили над 12 тона Ограничиха движението по пътя Бургас-Обзор за тежкотоварни автомобили над 12 тона
Чете се за: 00:45 мин.
Зимна обстановка в Русенско: Пътищата са проходими при зимни условия (СНИМКИ) Зимна обстановка в Русенско: Пътищата са проходими при зимни условия (СНИМКИ)
Чете се за: 02:25 мин.
След 5 часа на тъмно и студено: Възстановено е електрозахранването в болницата в Гълъбово След 5 часа на тъмно и студено: Възстановено е електрозахранването в болницата в Гълъбово
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Над 1200 снегопочистващи машини са били на терен през последните 24 часа
Над 1200 снегопочистващи машини са били на терен през последните 24...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с часове в Монтанско България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с часове в Монтанско
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Недостиг на кръв в болниците в Пловдив: Отправя се апел към кръводарители Недостиг на кръв в болниците в Пловдив: Отправя се апел към кръводарители
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Цените на горивата остават стабилни, но сивият сектор тревожи бизнеса Цените на горивата остават стабилни, но сивият сектор тревожи бизнеса
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Калоян Паргов за бъдещия лидер на БСП: Тежко му на този, който бъде...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Важна политическа седмица - президентът Йотова избира служебен премиер
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
20 000 болни и ранени палестинци чакат да преминат през Рафа в Египет
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Сретение Господне е
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ