БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Никой не е нелегален на открадната земя": Сблъсък между музика и политика на наградите "Грами"

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Запази
"Никой не е нелегален на открадната земя": Сблъсък между музика и политика на наградите "Грами"
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Политически оттенък на 68-та церемония на наградите "Грами". Големите победители Бед Бъни и Били Айлиш отправиха остри критики срещу имиграционните власти в Съединените щати. Шеговито изказване на водещия Тревър Ноа предизвика гнева на президента Доналд Тръмп, който се закани да го съди.

Пуерториканската звезда Бед Бъни сътвори история на наградите "Грами". Той спечели приза за албум на годината - първият за испаноезичен албум, откакто съществуват наградите. В емоционална реч - първо на испански, а после на английски, 31-годишният изпълнител посвети отличието на имигрантите и разкритикува Доналд Тръмп.

Бед Бъни, пуерторикански певец: "Преди да кажа благодаря на Бог, ще кажа: АЙС, вън! Не сме диваци, не сме животни, не сме извънземни, ние сме хора и сме американци. Бих казал на хората: "Знам, че е трудно в наши дни да не мразиш, и си мислех, че понякога омразата става по-силна с още омраза. Но единственото, което е по-силно от омразата, е любовта".

Значки с надпис "АЙС, вън!" носеха много от звездите на церемонията. Били Айлиш, която грабна наградата за песен на годината, също отправи политическо послание.

Били Айлиш: "Колкото и да съм благодарна, честно казано не ми се иска да кажа нищо друго, освен че никой не е нелегален на открадната земя. Чувствам се много обнадеждена в тази зала и мисля, че трябва да продължим да се борим, да изразяваме мнението си и да протестираме. Нашите гласове наистина имат значение, хората имат значение".

Имигрантските си корени подчертаха и други звезди, сред които Оливия Дийн, Шабузи и Глория Естефан. Коментар на водещия Тревър Ноа по време на излъчваната на живо церемония по телевизия CBS прерастна в задочен скандал с президента Тръмп - този път по линия на досиетата "Епстийн".

Тревър Ноа, водещ на наградите "Грами": "Ето я. Песента на годината! Поздравления, Били Айлиш. Това е "Грами", което всеки артист иска – почти толкова, колкото Тръмп иска Гренландия. Което е логично, защото след като Епстийн си отиде, той се нуждае от нов остров, където да се забавлява с Бил Клинтън".

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

След края на церемонията в социалната си мрежа Тръмп директно заплаши със съд водещия, отправяйки обидни думи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Невярно! Не мога да говоря от името на Бил, но аз никога не съм бил на острова на Епстийн, нито дори някъде наблизо, и до това невярно и клеветническо изявление от тази вечер никой никога не ме е обвинявал, че съм бил там, дори медиите, които разпространяват неверни твърдения. Ноа, този пълен неудачник, по-добре да се информира правилно и бързо. Изглежда, че ще изпратя адвокатите си да съдят този беден, жалък, неталантлив и напълно идиотски водещ и да му искат много пари. Приготви се, Ноа, ще се забавлявам с теб!"

Очаква се критиките срещу имаграционните власти да продължат и следващата неделя по време на финала на "Супербол", което е едно от най-гледаните събития в САЩ. Бед Бъни ще пее в полувремето, което беше разкритикувано от движението МАГА.

#политически оттенък #имиграционни служби #Доналд Тръмп #Грами #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка проф. Мартин Иванов
1
Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка...
Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за добри резултати в Милано/Кортина
2
Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за...
DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро
3
DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София – Бургас
4
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София –...
Джип се вряза в ресторант в Пловдив (СНИМКИ)
5
Джип се вряза в ресторант в Пловдив (СНИМКИ)
Сретение Господне е
6
Сретение Господне е

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от циклона "Хари"
5
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
6
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...

Още от: САЩ и Канада

"Не сме диваци, нито животни, ние сме американци": Призиви срещу имиграционните власти на церемонията "Грами"
"Не сме диваци, нито животни, ние сме американци": Призиви срещу имиграционните власти на церемонията "Грами"
Войната в Украйна: Тристранните преговори между Киев, Вашингтон и Москва са отложени с няколко дни Войната в Украйна: Тристранните преговори между Киев, Вашингтон и Москва са отложени с няколко дни
Чете се за: 03:30 мин.
Напрежението САЩ – Иран: Техеран обяви армиите на ЕС за терористични групи Напрежението САЩ – Иран: Техеран обяви армиите на ЕС за терористични групи
Чете се за: 02:42 мин.
След протестите в САЩ – ще се променят ли политиките за нелегално пребиваващите лица? След протестите в САЩ – ще се променят ли политиките за нелегално пребиваващите лица?
Чете се за: 02:42 мин.
Аферата "Епстийн": Съветникът по национална сигурност на словашкото правителство подаде оставка Аферата "Епстийн": Съветникът по национална сигурност на словашкото правителство подаде оставка
Чете се за: 01:17 мин.
Украйна очаква повече информация от САЩ за по-нататъшни мирни преговори Украйна очаква повече информация от САЩ за по-нататъшни мирни преговори
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Над 1200 снегопочистващи машини са били на терен през последните 24 часа
Над 1200 снегопочистващи машини са били на терен през последните 24...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Детската хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна затваря от 1 март Детската хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна затваря от 1 март
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Никой не е нелегален на открадната земя": Сблъсък между музика и политика на наградите "Грами" "Никой не е нелегален на открадната земя": Сблъсък между музика и политика на наградите "Грами"
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Цените на горивата остават стабилни, но сивият сектор тревожи бизнеса Цените на горивата остават стабилни, но сивият сектор тревожи бизнеса
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Недостиг на кръв в болниците в Пловдив: Отправя се апел към...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Калоян Паргов за бъдещия лидер на БСП: Тежко му на този, който бъде...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Важна политическа седмица - президентът Йотова избира служебен премиер
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Сретение Господне е
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ