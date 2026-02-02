"Никой не е нелегален на открадната земя": Сблъсък между музика и политика на наградите "Грами"

Политически оттенък на 68-та церемония на наградите "Грами". Големите победители Бед Бъни и Били Айлиш отправиха остри критики срещу имиграционните власти в Съединените щати. Шеговито изказване на водещия Тревър Ноа предизвика гнева на президента Доналд Тръмп, който се закани да го съди.

Пуерториканската звезда Бед Бъни сътвори история на наградите "Грами". Той спечели приза за албум на годината - първият за испаноезичен албум, откакто съществуват наградите. В емоционална реч - първо на испански, а после на английски, 31-годишният изпълнител посвети отличието на имигрантите и разкритикува Доналд Тръмп.

Бед Бъни, пуерторикански певец: "Преди да кажа благодаря на Бог, ще кажа: АЙС, вън! Не сме диваци, не сме животни, не сме извънземни, ние сме хора и сме американци. Бих казал на хората: "Знам, че е трудно в наши дни да не мразиш, и си мислех, че понякога омразата става по-силна с още омраза. Но единственото, което е по-силно от омразата, е любовта".

Значки с надпис "АЙС, вън!" носеха много от звездите на церемонията. Били Айлиш, която грабна наградата за песен на годината, също отправи политическо послание.

Били Айлиш: "Колкото и да съм благодарна, честно казано не ми се иска да кажа нищо друго, освен че никой не е нелегален на открадната земя. Чувствам се много обнадеждена в тази зала и мисля, че трябва да продължим да се борим, да изразяваме мнението си и да протестираме. Нашите гласове наистина имат значение, хората имат значение".

Имигрантските си корени подчертаха и други звезди, сред които Оливия Дийн, Шабузи и Глория Естефан. Коментар на водещия Тревър Ноа по време на излъчваната на живо церемония по телевизия CBS прерастна в задочен скандал с президента Тръмп - този път по линия на досиетата "Епстийн".

Тревър Ноа, водещ на наградите "Грами": "Ето я. Песента на годината! Поздравления, Били Айлиш. Това е "Грами", което всеки артист иска – почти толкова, колкото Тръмп иска Гренландия. Което е логично, защото след като Епстийн си отиде, той се нуждае от нов остров, където да се забавлява с Бил Клинтън".

След края на церемонията в социалната си мрежа Тръмп директно заплаши със съд водещия, отправяйки обидни думи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Невярно! Не мога да говоря от името на Бил, но аз никога не съм бил на острова на Епстийн, нито дори някъде наблизо, и до това невярно и клеветническо изявление от тази вечер никой никога не ме е обвинявал, че съм бил там, дори медиите, които разпространяват неверни твърдения. Ноа, този пълен неудачник, по-добре да се информира правилно и бързо. Изглежда, че ще изпратя адвокатите си да съдят този беден, жалък, неталантлив и напълно идиотски водещ и да му искат много пари. Приготви се, Ноа, ще се забавлявам с теб!"

Очаква се критиките срещу имаграционните власти да продължат и следващата неделя по време на финала на "Супербол", което е едно от най-гледаните събития в САЩ. Бед Бъни ще пее в полувремето, което беше разкритикувано от движението МАГА.