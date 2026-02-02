Президентът Йотова започва консултации с парламентарните групи за служебния премиер

Президентът Илияна Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Срещите започват от утре на „Дондуков“ 2.

От 11.00 часа са поканени представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

От 13.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България.