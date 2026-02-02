БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:20 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Президентът Йотова започва консултации с парламентарните групи за служебния премиер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:30 мин.
Запази

Срещите започват от утре

президентът илияна йотова започва срещите назначаване служебно правителство
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Срещите започват от утре на „Дондуков“ 2.

От 11.00 часа са поканени представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

От 13.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България.

Водещи новини

Президентът Йотова започва консултации с парламентарните групи за служебния премиер
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните групи за...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Над 1200 снегопочистващи машини са били на терен през последните 24 часа Над 1200 снегопочистващи машини са били на терен през последните 24 часа
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Детската хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна затваря от 1 март Детската хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна затваря от 1 март
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Никой не е нелегален на открадната земя": Сблъсък между...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Дърво падна и изпочупи пет автомобила в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Недостиг на кръв в болниците в Пловдив: Отправя се апел към...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ