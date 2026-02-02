БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Полиция влезе в козметичен салон в Бургас. Причината за акцията са изтекли видеозаписи на клиенти в интернет пространството. Само за седмица това е втори подобен случай.

Салонът се намира в бургаския жилищен комплекс "Меден рудник". Този случай, както и предходният, за който БНТ ви разказа миналата седмица, са свързани, тъй като записите от охранителните камери са изтекли в едни и същи платформи и сайтове, на които се вижда разголени клиенти, докато се извършва процедура. От самия салон са подали този сигнал. Ето какво казаха служители на салона.

"Нищо няма да отговаряме в момента. Да, отишли сме да подадем сигнал, че някой е хакнал камерите. Вчера разбрахме, че се е случило и днес отидохме да подадем сигнал в полицията, че камерите са хакнати и ето полицаите са тук и правят проверка. Наличието на камери е единствено и само с охранителна цел. Камерите си бяха сложени. Откакто съществува помещението. Ние сме го наели под наем."

От миналата седмица тече разследване на Районната прокуратура в Бургас, което трябва да установи как точно се е случило разпространяването на подобни записи в интернет пространството. От държавното обвинение казаха, че наличието на камери не е престъпление, ако клиентите са били информирани предварително за това, но престъпление е именно разпространяването на записите.

Вижте прякото включване на Давид Сукнаров.

#козметичен салон #Бургас #изтекли записи #интернет

