Трима души са с повдигнати обвинения след удара по едни от най-големите торент сайтове у нас

Трима души са с повдигнати обвинения след координираната операция на СГП, СРП, ДАНС, ГДБОП-МВР, Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Министерството на правосъдието на САЩ, насочена срещу извършители на престъпления против интелектуалната собственост в интернет. Те са обвинени в създаване и поддържане на платформи за обмен на авторско право.

Подробности по осъществената срещу пиратството в интернет акция изнесоха от Софийска градска прокуратура, Софийска районна прокуратура, Национална следствена служба, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Държавна агенция "Национална сигурност".

Операцията беше проведена със съдействието на Европол.