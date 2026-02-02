БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:20 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трима души са с повдигнати обвинения след удара по едни от най-големите торент сайтове у нас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
популярни личности стават жертви кибертормоз заплахи социалните мрежи
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Трима души са с повдигнати обвинения след координираната операция на СГП, СРП, ДАНС, ГДБОП-МВР, Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Министерството на правосъдието на САЩ, насочена срещу извършители на престъпления против интелектуалната собственост в интернет. Те са обвинени в създаване и поддържане на платформи за обмен на авторско право.

Подробности по осъществената срещу пиратството в интернет акция изнесоха от Софийска градска прокуратура, Софийска районна прокуратура, Национална следствена служба, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Държавна агенция "Национална сигурност".

Операцията беше проведена със съдействието на Европол.

#торент #власти #сайтове #брифинг

Последвайте ни

ТОП 24

Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка проф. Мартин Иванов
1
Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка...
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София – Бургас
2
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София –...
Сретение Господне е
3
Сретение Господне е
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
5
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
На тъмно и студено: Лошото време прекъсна тока на болницата в Гълъбово
6
На тъмно и студено: Лошото време прекъсна тока на болницата в Гълъбово

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от циклона "Хари"
5
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Сигурност и правосъдие

Административният съд във Варна прекрати дело за мълчалив отказ на ОИК
Административният съд във Варна прекрати дело за мълчалив отказ на ОИК
Полицията в Пловдив дава подробности около дръзкия обир на денонощен магазин Полицията в Пловдив дава подробности около дръзкия обир на денонощен магазин
Чете се за: 00:47 мин.
България спечели най-голямото арбитражно дело, заведено срещу нея досега България спечели най-голямото арбитражно дело, заведено срещу нея досега
Чете се за: 05:55 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 01:15 мин.
В Плевен започна делото срещу шофьора на тир, който уби анестезиолога Цветан Костадинов В Плевен започна делото срещу шофьора на тир, който уби анестезиолога Цветан Костадинов
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова започва консултации с парламентарните групи за служебния премиер
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните групи за...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските температури Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските температури
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Детската хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна затваря от 1 март Детската хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна затваря от 1 март
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Трима души са с повдигнати обвинения след удара по едни от...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
"Никой не е нелегален на открадната земя": Сблъсък между...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ