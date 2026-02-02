БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делото "Епстийн": Модели от българска агенция вероятно са изпращани в САЩ по искане на бизнесмена

Джанан Дурал
По света
Българската следа в досиетата се появи след разсекретяването на нова порция документи, в плен на скандала са още норвежка принцеса и европейски политици

Вълна от оставки, замесени политици и още кралски особи от различни държави - дълго ще отеква ехото от скандала с новите разкрития около досиетата "Епстийн". В разсекретените над 3 млн. документи се появи и българска следа - модна агенция, която се съгласила да работи с едно от приближените на финансиста лица.

Модели от българска агенция вероятно са изпращани в САЩ по искане на Джефри Епстийн. Българската следа в досиетата се появи, след като в петък беше разсекретена нова порция документи. В серия от имейли до Епстийн Даниел Сиад - моден фотограф, представен като човек, който набира нови момичета, пише от София на финансиста. В едно от тях му казва, че е установил контакт с българска модна агенция.

"С Жан-Люк ще видим онези, които той би искал да изпрати в Ню Йорк. Всъщност всичките мечтаят да отидат в Съединените щати."

Става дума за агенция Next One, чиито сайт вече е неактивен.

В друго писмо със заглавие "Поздрави от София, България", Сиад пише, че е с жена, която нарича "Принцесата" и допълва, че тя го е поканила да се срещне с държавни служители.

Скандал по високите етажи на британската политика - след бившия принц Андрю, в досиетата "Епстийн" се появи и Питър Манделсън от Лейбъристката партия - бивш посланик на Великобритания в САЩ и бивш еврокомисар. Негови снимки с жени по бельо и банкови извлечения, според които е получил 75 000 долара от Джефри Епстийн, станаха причина да подаде оставка. Лейбъристът отрича да е получавал пари. Манделсън, който през 2024 г. беше назначен за посланик от премиера Киър Стармър, беше освободен през септември миналата година.

Политически сътресения и в Словакия - бившият вътрешен министър и досегашен съветник по сигурността Мирослав Лайчак подаде оставка заради чатове, от които става ясно, че Епстийн му е предлагал срещи с жени. Лайчак отрича всички обвинения, но каза, че се оттегля, за да не навреди на Роберт Фицо. След оставката му премиерът изрази съжаление.

Роберт Фицо, премиер на Словакия: "Не съм виждал подобно лицеремие от дълго време. Това е нищо повече от опит да бъда атакуван аз. Миро за пореден път доказа, че е голям дипломат и приемам оставката му, макар всички ние да губим един изключително опитен човек."

Била ли е Латвия една от държавите, откъдето са набирани момичета за Епстийн? Името на страната се появява над 500 пъти в документите, а също и конкретни имена на агенции и модели. Става ясно и че жени от Латвия са работили като лични асистентки на Джефри Епстийн. В писмо до сътрудничката му Гилейн Максуел от анонимен подател се казва, че латвийският премиер го е поканил да посети страната и да каже "здравей". Тогава на поста е Андрис Берзинш.

Андрис Берзинш, бивш премиер на Латвия: "Я стига! Не съм канил никого, не знам нищо по този въпрос. Няма да се оправдавам за това, че някакъв луд човек е написал нещо, в опит да се изтъкне."

Като "лоша преценка" - така норвежката принцеса Мете-Марит обясни контакта си в миналото с Джефри Епстийн. През 2013 г. тя наема за 4 дни къща, собственост на финансиста в Палм Бийч, Флорида. От двореца потвърдиха твърденията, както и че Мете-Марит се е срещнала с Епстийн няколко пъти през годините. Те обаче отричат да е посещавала частния му остров. От разкритията става ясно още и че бившият премиер Торбьорн Ягланд е планирал, но в последствие отменил пътуване, свързано с Епстийн.

Йонас Гар Стьоре, премиер на Норвегия: "Трябва и двамата да кажат каква е истината, но мисля, че това, че се извиниха публично, е признание от тяхна страна, че публикациите са истина. Държа да бъде ясно, че Торбьорн Ягланд в момента не заема никаква държавна длъжност."

Дни преди да представи в Милано напредъка по подготовката на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г., председателят на организационния комитет Кейси Уосърман също попадна в капана на скандала "Епстийн". Уосърман, който е водил активна кореспонденция със сътрудничката на финансиста Гилейн Максуел със сексуално съдържание, се извини публично за действията си.

#разседкретени досиета #досиетата "Епстийн" #българска следа

