Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
Аферата "Епстийн": Съветникът по национална сигурност на словашкото правителство подаде оставка

Теодора Гатева от Теодора Гатева
По света
Името на Мирослав Лайчак се появи в поредния публикуван масив документи, свързани с покойния финансист

Снимка: БТА
Съветникът по национална сигурност на словашкото правителство Мирослав Лайчак подаде оставка. Причината - името му се появи в поредния публикуван масив документи, свързани с покойния финансист, осъден за сексуални престъпления, Джефри Епстийн.

Няма доказателства, че имената на хората, които се появяват в досиетата "Епстийн" са вършили нещо нередно, но повдигат множество въпроси за връзките на финансиста с лица от политиката и бизнеса. В разсекретените документи има записи на чатове между Епстийн и Лайчак.

Единият е от 2018 година, когато Лайчак е министър на външните работи на Словакия. Двамата мъже обсъждат жени и предстоящата среща с руския първи дипломат Сергей Лавров, и Епстийн директно предлага момичетата на Лайчак. Той не приема поканата директно, но отговаря с красноречиви коментари.

Първоначално Мирослав Лайчак отрече да е коментирал жени с Джефри Епстийн, и заяви, че се оттегля от поста си, за да не вреди на правителството на премиера Роберт Фицо. Фицо прие оставката, но изрази съжаление за загубата на опитен съветник.

