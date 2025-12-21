Разочарование, скептицизъм и още въпроси след разсекретяването на "Епстийн"

Разочарование и още повече въпроси - такива са реакциите след като американското министерство на правосъдието разсекрети голям масив от досиетата "Епстийн".



Всички документи трябваше да бъдат публикувани до петък, но се появи само част от тях, при това с тежки редакции.

Според експерти, този подход само подхранва конспиративните теории, свързани с казуса с осъдения за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн.

Искаме всички доказателства за тези престъпления да излязат наяве, каза една от жертвите на покойния бизнесмен.

След действията на правосъдното министерство сме скептични, добави тя.

Часове след като информационният масив, в който отсъствието на Доналд Тръмп, е забележимо, че оказа, че и една от малкото снимки с него e премахната.

снимка: БТА

Това беше забелязано от конгресмен от Демократическата партия, който поиска обяснение от Министерството на правосъдието.

На хората вече им омръзна от този случай - така в Ню Йорк реагираха на пускането на данните.