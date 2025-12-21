САЩ преследват трети танкер на Венецуела

В ход е операция на американската брегова охрана по задържането на трети санкциониран танкер с венецуелски петрол.



Това е втора подобна операция за тази седмица. Ден по-рано беше задържан друг танкер, който според Вашингтон е част от венецуелски сенчест флот за избягване на санкции.

Корабът е бил атакуван в международни води. Венецуелското правителство заяви, че действията няма да останат безнаказани и ще подаде жалба в Съвета за сигурност на ООН и други международни организации.

Тази седмица американският президент Доналд Тръмп обяви блокада за всички санкционирани танкери, които напускат Венецуела.