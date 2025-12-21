БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че...
Чете се за: 00:35 мин.
Проверка на БНТ: Колко сме склонни да похарчим за подаръци?
Чете се за: 02:25 мин.
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
Чете се за: 03:02 мин.
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за...
Чете се за: 01:15 мин.
Мръсен въздух в София: И днес в градския транспорт се...
Чете се за: 00:45 мин.

САЩ преследват трети танкер на Венецуела

Христо Ценов
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Каракас обвинява Вашингтон в "акт на пиратство"

Снимка: Снимката е илюстративна
В ход е операция на американската брегова охрана по задържането на трети санкциониран танкер с венецуелски петрол.

Това е втора подобна операция за тази седмица. Ден по-рано беше задържан друг танкер, който според Вашингтон е част от венецуелски сенчест флот за избягване на санкции.

Корабът е бил атакуван в международни води. Венецуелското правителство заяви, че действията няма да останат безнаказани и ще подаде жалба в Съвета за сигурност на ООН и други международни организации.

Тази седмица американският президент Доналд Тръмп обяви блокада за всички санкционирани танкери, които напускат Венецуела.

Трети ден Киев и Москва говорят с Вашингтон - поотделно
Трети ден Киев и Москва говорят с Вашингтон - поотделно
Тристранни преговори за Украйна? Зеленски ще ги подкрепи, но с условие Тристранни преговори за Украйна? Зеленски ще ги подкрепи, но с условие
Чете се за: 00:55 мин.
САЩ задържаха втори танкер на Венецуела, според Каракас е акт на пиратство САЩ задържаха втори танкер на Венецуела, според Каракас е акт на пиратство
Чете се за: 03:30 мин.
САЩ задържаха танкер в близост до Венецуела САЩ задържаха танкер в близост до Венецуела
Чете се за: 00:50 мин.
"Никога не се отказвайте от мечтите си": Михаела, Космосът и инвалидната количка "Никога не се отказвайте от мечтите си": Михаела, Космосът и инвалидната количка
Чете се за: 00:32 мин.
"Какво всъщност крием тук": След публикуването на досиетата "Епстийн" "Какво всъщност крием тук": След публикуването на досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:15 мин.

