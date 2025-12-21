САЩ задържаха втори танкер на Венецуела, според Каракас е акт на пиратство

Американската брегова охрана задържа петролен танкер на Венецуела. Това е вторият задържан плавателен съд този месец.

Супертанкерът, натоварен с 2 милиона барела венецуелски суров петрол, е плавал под панамски флаг, съобщиха източници на Блумбърг.

Той е бил задържан в международни води със съдействието на Пентагона, заяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум.

Tя предупреди, че Вашингтон ще продължи да преследва незаконното транспортиране на петрол, използван за финансиране на "наркотероризъм".

В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви пълна блокада на санкционирания петрол, който влиза и излиза от Венецуела.

Правителството в Каракас осъди задържането като тежък акт на международно пиратство.





