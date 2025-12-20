БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Нова година - нова валута": Опитът на...
Чете се за: 16:22 мин.
Загинал е туристът, паднал в пропаст в района на връх Вихрен
Чете се за: 01:57 мин.
Турист падна в пропаст край връх Вихрен
Чете се за: 00:47 мин.
Пътуваме със зелен билет 3 дни в столичния градски транспорт
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

САЩ задържаха танкер в близост до Венецуела

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
тръмп обяви правителството венецуела терористична организация
Снимка: Снимката е илюстративна
Слушай новината

Съединените щати задържаха плавателен съд в международни води в близост до Венецуела, заявиха американски представители пред Ройтерс.

Действията идват дни, след като Доналд Тръмп нареди морска блокада на всички санкционирани петролни танкери, които тръгват от Венецуела или пускат котва там.

Все още няма данни къде точно се намира задържаният плавателен съд.

Операцията е на американската брегова охрана.

Миналата седмица Вашингтон задържа санкциониран петролен танкер, който превозваше венецуелски и ирански петрол.

Корабът плаваше под гвиански флаг, без да е регистриран там.

#прихванат кораб #САЩ #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети
1
Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети
Загинал е туристът, паднал в пропаст в района на връх Вихрен
2
Загинал е туристът, паднал в пропаст в района на връх Вихрен
Турист падна в пропаст край връх Вихрен
3
Турист падна в пропаст край връх Вихрен
Пътуваме със зелен билет 3 дни в столичния градски транспорт
4
Пътуваме със зелен билет 3 дни в столичния градски транспорт
Елисавета Белобрадова: Президентът трябва да назначи служебно правителство, което да не прави пакости
5
Елисавета Белобрадова: Президентът трябва да назначи служебно...
Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия
6
Движение "Трети март" започна процедура по създаване на...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
4
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
5
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: САЩ и Канада

"Никога не се отказвайте от мечтите си": Михаела, Космосът и инвалидната количка
"Никога не се отказвайте от мечтите си": Михаела, Космосът и инвалидната количка
"Какво всъщност крием тук": След публикуването на досиетата "Епстийн" "Какво всъщност крием тук": След публикуването на досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:15 мин.
Зеленски: САЩ предложиха нов формат за преговори между Украйна и Русия Зеленски: САЩ предложиха нов формат за преговори между Украйна и Русия
Чете се за: 03:12 мин.
Българин почина в САЩ: Мъжът е бил в център за задържане на имигранти в Мичиган Българин почина в САЩ: Мъжът е бил в център за задържане на имигранти в Мичиган
Чете се за: 04:20 мин.
От балкона в София до НАСА: Българката, сбъднала мечтата си да покори звездите От балкона в София до НАСА: Българката, сбъднала мечтата си да покори звездите
Чете се за: 11:07 мин.
Каква е причината за смъртта на българин в САЩ? Каква е причината за смъртта на българин в САЩ?
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

"Никога не се отказвайте от мечтите си": Михаела, Космосът и инвалидната количка
"Никога не се отказвайте от мечтите си": Михаела,...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
"Нова година - нова валута": Опитът на Португалия и Австрия по пътя към еврото "Нова година - нова валута": Опитът на Португалия и Австрия по пътя към еврото
Чете се за: 16:22 мин.
Европа
Откриха над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол в складове под наем (СНИМКИ) Откриха над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол в складове под наем (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Българин почина в САЩ: Мъжът е бил в център за задържане на имигранти в Мичиган Българин почина в САЩ: Мъжът е бил в център за задържане на имигранти в Мичиган
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Пуснаха под гаранция шефа на частна АГ болница в Пловдив, обвинен...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Преди празниците - как да предпазим дома си от крадци?
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Зеленски: САЩ предложиха нов формат за преговори между Украйна и Русия
Чете се за: 03:12 мин.
По света
"Какво всъщност крием тук": След публикуването на...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ