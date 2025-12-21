Коледният полумаратон в Несебър събира над 1000 души, сред тях и участник, който ще измине 21 км на заден ход

В Несебър днес дават старт на традиционния коледен полумаратон. Атрактивното бягане всяка година привлича много любители на спорта, а трасето минава през едни от най-красивите части на стария град в Несебър. Състезанието се провежда за седма поредна година и се радва на голям интерес, не само от страна на български участници, но и на чуждестрани.

Организаторът на полумаратона Силвия Кьосева обяви, че до момента са записани 1000 души, като основната дистанция е 21 км, останалите са 10 км и 3 км бягане за деца.

В полумаратона ще участва състезател, който ще тича на заден ход.

"Той ще тича 21 км. Това е прецедент. Анонимен е, защото напрежението е голямо. Това е голямо предизвикателство. Желаем му успех. Благодарим му, че избра точно полумаратон Несебър за това нещо", сподели Кьосева.

"Ние наистина правим един спортен празник. Най-вече, за да мотивираме хората да спортуват. Детската дистанция е безплатна. Имаме над 100 деца записали се. И за да покажем, че Несебър през зимата може да бъде едно прекрасно място за посещение. И наистина много сме доволни, защото го правим за града", обясни Силвия Кьосева.

Стартът на полумаратон Несебър е в 10:00 ч.

