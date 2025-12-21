Председателството на Съвета на ЕС: Какви са приоритетите на Кипър?

Кипър представи днес приоритетите, програмата и логото на предстоящото ротационно председателство на Съвета на Европeйския съюз, което островът поема на 1-ви януари.



Президентът Никос Христодулидес очерта като основни стълбове: автономия чрез сигурност, отбрана и подготвеност, конкурентноспособност, отвореност към света, достъпни жилища и бюджет в подкрепа на автономността.

Основни теми в програмата на председателството са миграцията, борбата с бедността, морската сигурност, психическото здраве, намаляване на административната тежест за малкия и среден бизнес, споразумения за свободна търговия с трети страни.

Представянето беше в село Лефкара, известно с производството на дантели от 14-ти век.

В логото на председателството те фигурират като символ на общите нишки, които свързват държавите от Евросъюза.