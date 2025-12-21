БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Дигиталните хищници-педофили": Как печелят...
Чете се за: 05:00 мин.
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите...
Чете се за: 02:57 мин.
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че...
Чете се за: 00:35 мин.
Проверка на БНТ: Колко сме склонни да похарчим за подаръци?
Чете се за: 02:25 мин.
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
Чете се за: 03:02 мин.
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за...
Чете се за: 01:15 мин.
Мръсен въздух в София: И днес в градския транспорт се...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Дигиталните хищници-педофили": Как печелят доверието в тъмната мрежа?

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Запази

Онлайн посегателствата върху малолетни и непълнолетни зачестяват

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дигиталният живот става все по-опасен. Между пазаруването онлайн и уж невинното чатене се промъква съдържание, генерирано от изкуствен интелект, което трудно се разпознава.

Именно то се използва за изнудване, а негови жертви стават деца, чийто брой все повече се увеличава.

Онлайн посегателствата върху малолетни и непълнолетни в мрежата зачестяват.

Доклади на Интерпол и Европол говорят за дигитална пандемия и спад на възрастовата граница на жертвите.

Ето какво показват данните на ГДБОП за последните 11 месеца:

Извършени са 44 спецоперации срещу педофили, извършващи престъпления срещу деца в интернет.

Премахнати са близо 80 000 материали, представляващи детска сексуална експлоатация.

Образувани са 45 досъдебни производства.

Доклади на Интерпол, Еврпол и ФБР отчитат, че подобни кибергрупи атакуват малолетни и непълнолетни по всички вектори.

Освен в тъмната мрежа информацията се продава и през криптирани канали за комуникация.

проф. д-р Илин Савов - д.н. международен експерт по киберсигурност и киберпревенция:
Педофилските групи за съжаление в глобален мащаб създават специални криптирани чатове, които разменят информация помежду си и търгуват.

Колкото е по-интимна е една снимка или видео, толкова цената е по-голяма.

Освен интимно съдържание така наречените "дигитални хищници" търгуват и с информация относно навиците, социалните профили и поведение на набелязаните жертви. С помощта на изкуствения интелект могат да изготвят доклади.

По този начин педофилите могат да адаптират своето поведение, за да спечелят най-важното, а и именно доверието.

проф. д-р Илин Савов - д.н. международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: Те са изключително адаптивни, за да могат да нахранят своята психика и точно, когато имат нужда от тази дигитална храна, от тези изображения, те стават много комбинативни и изобретателни.

През изминалата година най-голямо активиране на киберпрестъпни групи се забелязва в Африка. В Азия и Великобритания също има признаци за дигитална пандемия.

Разследванията са трудни заради логистиката, която понякога може да обхване няколко континента.

Освен това правилното събиране на доказателства изисква профилирано киберобучение по цялата верига - от полицията до съда.

проф. д-р Илин Савов - д.н. международен експерт по киберсигурност и киберпревенция:
Само за миналата година приходите на киберпрестъпността в глобален мащаб е повече от пет трилиона долара. Огромна част от тях се използват за усъвършенстване на тактики за събиране на данни, а именно насочени срещу малолетни и непълнолетни.

От Европол отчитат ръст на съдържанието, генерирано от изкуствен интелект , използвано за изнудване.

Става въпрос за дийпфейк и автоматизирано "подмамване". През 2025 г. се наблюдава 40% ръст на случаите, при които снимки на тийнейджъри от социалните мрежи се манипулират, за да се създаде компрометиращо съдържание, с цел изнудване.

Използват се още и високоразвити чатботове, които имитират комуникация с връстници. По този начин се печели доверие.

Данни на Интерпол показват, че възрастовата граница на жертвите е паднала под 12 години. Благодарение на новите алгоритми за разпознаване на обекти, през тази година са идентифицирани средно по 7 жертви на ден в световен мащаб."

Близо 75% от престъпната дейност вече е скрита зад невидими криптирани канали.

проф. д-р Илин Савов - д.н. международен експерт по киберсигурност и киберпревенция:
Дигиталната бездна между държавните институции и органите, които защитават обществото и държавата и дигиталните престъпници е толкова огромна в момента, че ако ние не вземем бързи мерки като държава ще бъдем в състояние, в което ще догонваме и най-вероятно ще гледаме отстрани как се надпреварват изкуственият интелект, който вече започва да става автономен и отделно киберпрестъпниците.

Като превенция експертите препоръчват родителите да имат инструменти за мониторинг на съдържанието, което се съхранява в телефони и компютри.

Дигиталната хигиена включва още изолиране на всякакви провокативни снимки и видеа от телефони и облачни центрове за данни.

#онлайн посегателства #дигитални хищници # ГДБОП #мрежата #педофили #"Европол" # Интерпол

Последвайте ни

ТОП 24

Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици
1
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на...
"Нова година - нова валута": Опитът на Португалия и Австрия по пътя към еврото
2
"Нова година - нова валута": Опитът на Португалия и...
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
3
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
4
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Коледният дух завладя и Шумен
5
Коледният дух завладя и Шумен
"Никога не се отказвайте от мечтите си": Михаела, Космосът и инвалидната количка
6
"Никога не се отказвайте от мечтите си": Михаела,...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Криминално

Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици
Пуснаха под гаранция шефа на частна АГ болница в Пловдив, обвинен за присвояване на милиони Пуснаха под гаранция шефа на частна АГ болница в Пловдив, обвинен за присвояване на милиони
Чете се за: 02:37 мин.
Преди празниците - как да предпазим дома си от крадци? Преди празниците - как да предпазим дома си от крадци?
Чете се за: 06:17 мин.
Откриха над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол в складове под наем (СНИМКИ) Откриха над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол в складове под наем (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
ПП към Пеевски: И "компроматите" им станаха "компоти" ПП към Пеевски: И "компроматите" им станаха "компоти"
Чете се за: 00:55 мин.
Пеевски: Директорът на 138-о училище е на свобода заради политически чадър Пеевски: Директорът на 138-о училище е на свобода заради политически чадър
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

"Дигиталните хищници-педофили": Как печелят доверието в тъмната мрежа?
"Дигиталните хищници-педофили": Как печелят доверието в...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти? Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Трети ден Киев и Москва говорят с Вашингтон - поотделно Трети ден Киев и Москва говорят с Вашингтон - поотделно
Чете се за: 01:10 мин.
По света
САЩ преследват трети танкер на Венецуела САЩ преследват трети танкер на Венецуела
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
"Хората са полудели просто": Дни преди Коледа голямото...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Как ще се движи градският транспорт в столицата по празниците?
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Проверка на БНТ: Колко сме склонни да похарчим за подаръци?
Чете се за: 02:25 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ