"Дигиталните хищници-педофили": Как печелят доверието в тъмната мрежа?

Дигиталният живот става все по-опасен. Между пазаруването онлайн и уж невинното чатене се промъква съдържание, генерирано от изкуствен интелект, което трудно се разпознава.

Именно то се използва за изнудване, а негови жертви стават деца, чийто брой все повече се увеличава.

Онлайн посегателствата върху малолетни и непълнолетни в мрежата зачестяват.

Доклади на Интерпол и Европол говорят за дигитална пандемия и спад на възрастовата граница на жертвите.

Ето какво показват данните на ГДБОП за последните 11 месеца:

Извършени са 44 спецоперации срещу педофили, извършващи престъпления срещу деца в интернет.

Премахнати са близо 80 000 материали, представляващи детска сексуална експлоатация.

Образувани са 45 досъдебни производства.

Доклади на Интерпол, Еврпол и ФБР отчитат, че подобни кибергрупи атакуват малолетни и непълнолетни по всички вектори.

Освен в тъмната мрежа информацията се продава и през криптирани канали за комуникация.

проф. д-р Илин Савов - д.н. международен експерт по киберсигурност и киберпревенция:

Педофилските групи за съжаление в глобален мащаб създават специални криптирани чатове, които разменят информация помежду си и търгуват.



Колкото е по-интимна е една снимка или видео, толкова цената е по-голяма.

Освен интимно съдържание така наречените "дигитални хищници" търгуват и с информация относно навиците, социалните профили и поведение на набелязаните жертви. С помощта на изкуствения интелект могат да изготвят доклади.

По този начин педофилите могат да адаптират своето поведение, за да спечелят най-важното, а и именно доверието.

проф. д-р Илин Савов - д.н. международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: Те са изключително адаптивни, за да могат да нахранят своята психика и точно, когато имат нужда от тази дигитална храна, от тези изображения, те стават много комбинативни и изобретателни.

През изминалата година най-голямо активиране на киберпрестъпни групи се забелязва в Африка. В Азия и Великобритания също има признаци за дигитална пандемия.

Разследванията са трудни заради логистиката, която понякога може да обхване няколко континента.

Освен това правилното събиране на доказателства изисква профилирано киберобучение по цялата верига - от полицията до съда.

проф. д-р Илин Савов - д.н. международен експерт по киберсигурност и киберпревенция:

Само за миналата година приходите на киберпрестъпността в глобален мащаб е повече от пет трилиона долара. Огромна част от тях се използват за усъвършенстване на тактики за събиране на данни, а именно насочени срещу малолетни и непълнолетни.

От Европол отчитат ръст на съдържанието, генерирано от изкуствен интелект , използвано за изнудване.

Става въпрос за дийпфейк и автоматизирано "подмамване". През 2025 г. се наблюдава 40% ръст на случаите, при които снимки на тийнейджъри от социалните мрежи се манипулират, за да се създаде компрометиращо съдържание, с цел изнудване.

Използват се още и високоразвити чатботове, които имитират комуникация с връстници. По този начин се печели доверие.

Данни на Интерпол показват, че възрастовата граница на жертвите е паднала под 12 години. Благодарение на новите алгоритми за разпознаване на обекти, през тази година са идентифицирани средно по 7 жертви на ден в световен мащаб."

Близо 75% от престъпната дейност вече е скрита зад невидими криптирани канали.

проф. д-р Илин Савов - д.н. международен експерт по киберсигурност и киберпревенция:

Дигиталната бездна между държавните институции и органите, които защитават обществото и държавата и дигиталните престъпници е толкова огромна в момента, че ако ние не вземем бързи мерки като държава ще бъдем в състояние, в което ще догонваме и най-вероятно ще гледаме отстрани как се надпреварват изкуственият интелект, който вече започва да става автономен и отделно киберпрестъпниците.

Като превенция експертите препоръчват родителите да имат инструменти за мониторинг на съдържанието, което се съхранява в телефони и компютри.

Дигиталната хигиена включва още изолиране на всякакви провокативни снимки и видеа от телефони и облачни центрове за данни.