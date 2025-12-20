"Какво всъщност крием тук": След публикуването на досиетата "Епстийн"

Стотици страници и аудио файлове - бележки, протоколи, разпити, изслушвания, и много снимки. Голямо количество от тях обаче, с частично или изцяло скрито съдържание. Въпреки че масивът от информация е огромен, бързо стана ясно, че името президентът Доналд Тръмп почти не се появява.

Споменат е бегло в съдебен документ, в който се твърди, че през 90-те години Епстийн го е запознал с 14-годишно момиче. Твърди се, че то е било жертва на престъпленията на Епстийн много години. По време на делата, момичето не е повдигнало обвинения срещу Доналд Тръмп.

Говорител на Белия дом не коментира информацията, а само заяви, че администрацията на Тръмп е най-прозрачната в историята. И демократи, и републиканци изразиха несъгласие с този факт и заявиха, че Министерство на правосъдието е в нарушение, защото обяви, че няма да успее да публикува всички документи до крайния срок.

Ро Хана, конгресмен от Демократическата партия:

"От адвокатите на жертвите, които са виждали голяма част от досиетата, знаем кои са ключовите документи. Те знаят кои са били другите богати и влиятелни мъже около Епстийн и искат тези имена да бъдат разкрити. Ако тези имена не бъдат разкрити, ако тези разпити на свидетели не бъдат разкрити, знаем, че разкритията са непълни."

Голям отзвук предизвикаха множеството снимки на бившия президент Бил Клинтън в разсекретните досиета.

Негов бивш началник на кабинета заяви, че не става дума за Клинтън и, че бившият държавен глава е прекратил отношенията си с него много преди обвиненията в сексуални посегателсва.

Ангел Урена, бивш заместник-началник на кабинета на Бил Клинтън:

"Белият дом не е крил тези файлове от месеци, само за да ги пусне късно в петък, за да защити Бил Клинтън. Те се предпазват от това, което предстои, или от това, което ще се опитват да крият завинаги. Така че могат да публикуват колкото искат снимки с лошо качество, на повече от 20 години, но тук не става въпрос за Бил Клинтън. Никога не е ставало и никога няма да стане."

Мик Джагър, Майкъл Джексън, Даяна Рос, Уолтър Кронкайт, Ричард Брансън - още имена на известни личнсоти, появили се в разкритите досиета. Експерти обаче напомнят, че да си част от досието или да имаш снимка с Епстийн, не е задължително неправомерно.

Много популярни личности по някакъв начин свързани с противоречивия финансист, отрекоха да са знаели за престъпленията му. Министерството на правосъдието обясянва редакциите като опит за защита на жертвите. Според роднините на покойната Вирджиния Джуфре - жертва на Епистийн, публикуваните файлове на хвърлят повече светлина върху случая.

Скай Робърт, брат на починала жертва на Джефри Епстийн:

"Честно казано, при първи поглед на документите, разбрахме, че това са около 10%. Гледаш и се питаш - ама ние не поискахме ли всички документи?". Смятах, че приетият документ е точно за това - да се публикува всичко! И се появяват смесени чувства - какво всъщност крием тук?"

Отвъд политиката, непубликуваното досега показва провала на властите да подведат Епстийн под отговорност.

Първите сигнали за вероятни престъпления, зад които той стой, са от средата на 90-те.

Минават почти 25 години преди да бъде обвинен и осъден за сексуални престъпления.