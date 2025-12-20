БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Загинал е туристът, паднал в пропаст в района на връх Вихрен
Турист падна в пропаст край връх Вихрен
Пътуваме със зелен билет 3 дни в столичния градски транспорт
Българин почина в САЩ: Мъжът е бил в център за задържане на имигранти в Мичиган

Чете се за: 04:17 мин.
По света
Министерството на външните работи пусна позиция, в която изказва искрени съболезнования на семейството и близките на български гражданин, починал на 15 декември в център за задържане на Имиграционната и митническа служба на САЩ в гр. Болдуин, щата Мичиган.

В позицията се казва още, че Генералното консулство на Република България в Чикаго МВнР оказва съдействие на близките и е в постоянен контакт с американските компетентни органи. Министерството разчита на разследващите органи в страната относно случая и ще продължи да следи развитието му, с цел защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина.

Българският имигрант в Чикаго 56 годишния Ненко Ганчев от Карлово стана поредната жертва загинала в затвор на имиграционните власти в Съединените щати, от началото на антиимиграционната кампания подета от правителството на президента на страната Доналд Тръмп – съобщиха медиите отвъд океана.

Трагедията за семейството на Ганчев започва на 23 септември 2025 година, когато той е задържан от имиграционните служби докато чака решение на съда да получи право за оставане в страната. След като е отведен от семейството си той е изпратен в затвор в щата Мичиган и повече не се среща с тях.

До този момент близо 30 души са изгубили живота си в центровете за имигранти на територията на Съединените щати според агенция Ройтерс.

Историята на нашия сънародник в Щатите започва през 1995 г. когато той пристига на студентска бригада и остава за постоянно.

Според данни на медиите и имиграционните власти той е имал няколко повдигнати обвинения за дребни криминални престъпления, през 1995 -та, 1996-та и 2000 – та година, но не е осъден по тях. На 17 май 2005-та година, той получава законен статут на постоянно пребиваващ в страната.

Три години по късно на 22 май 2008 – ма година, той е арестуван за каране в нетрезво състояние. Имиграционните власти в Съединените Щати не дават информация дали случаят е приключил с присъда. Следващата година на 14 май 2009-та.

Имиграционните власти отнемат статута на законно пребиваващ в страната на Ненко Ганчев.

На 11 януари 2023 г по време на президентството на Джо Байдън имиграционен съдия издава заповед Ненко да бъде екстрадиран обратно за България. Нашият сънародник обжалва решението на съда. И така се стига до фаталния 23 септември, когато е арестуван докато чака решението на съда.

Докато е имиграционния център в Чикаго местен съдия издава заповед той да бъде освободен, заедно с още задържани, но на по-висва инстанция заповедта е отменена и сънародникът ни е изпратен в частен затвор в щата Мичиган. На 8 ми октомври съдия отказва да го пусне и на 17 октомври той отново обжалва.

Умира докато очаква решение на съда на 15 декември 2025 година в 21:45 часа местно време.

Според съпругата на Ненко пред медията БГ Войс, той е бил с диабет, оплаквал се е от лошите условия в затвора и имал право да говори със семейството си по тел. 44 минути на ден.

Казвал е също че не е знаел какви лекарства му дават за диабет, защото не е виждал опаковките им.

Семейството на жертвата, като и американските медии и местни политици са в шок и очакват повече информация от федералните власти по този трагичен случай.

В момента според някои източници смъртта не е насилствена, но причините за трагичната кончина на Ненко Ганчев все още са неясни.

