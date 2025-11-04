БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Скача таксата за издаване на лична карта
"България на прага на еврозоната" - конференция...
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Пускат поетапно парното в София
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Студентите в Сърбия и Европа: Какво не знае Брюксел за сръбските протестиращи?

Какво не знае светът за протестиращите там и какво за тях е Европа? Бойко Василев зададе този въпрос в Белград и Нови Сад.

Тя работи тук, където пише “Студентите въстанаха”, в Художествената академия в Белград. И подкрепя студентските протести.

Миряна Стоядинович – визуален артист: "Студентите излязоха с една енергия, която беше неочаквана. И наистина направиха тази крачка - да говорят за нещо, за което не се говори. А все пак това е истината, нали?"

Светът не разбира това, казва Миряна, дъщеря на българка и сърбин. Според нея студентите рискуват много:

"Те най-вече вместо да учат, вместо да правят собствените се работи, експерименти, да се радват просто на живота, изведнъж станаха много сериозни… Просто отраснаха за 3 месеца."

Рискуват, но печелят много повече, печелят интегритет, добавя Миряна. Може би защото разчитат главно на себе си. На студентските протести няма европейски флагове. Знамето е само едно – сръбското.

Вукашин Джинович – студент от Природо-математическия факултет на Университета в Нови Сад: "Външната политика не е ключовият темел на нашата борба. Борим се в нашата страна да владее правото."

Сред протестиращите мнозина вярват в Европа. Но са разочаровани. Казват, че Брюксел досега е подкрепял не тях, а президента Александър Вучич.

Катарина Йованович – оперна певица: "Европа, т.е. днешната политика на ЕС, предаде собствените си ценности. Но това е въпрос за ЕС. Сръбското разрушено общество не може да поправи ЕС. Но самият Съюз може да се вдъхнови от енергията на студентския протест и да поправи нещата в собствената си къща. И така да помогне и на нас."

Вукашин Джинович – студент от Природо-математическия факултет на Университета в Нови Сад: "За нашето поколение репресията е нещо ново. Въпреки, че нашите родители, баби и дядовци за жалост също трябваше да правят подобни протести и сблъсъци с подобни режими. Но не ни е страх."

И Миряна смята, че със своите протести сръбските студенти затварят целия период на 90-те. Слагат точката на това, което техните родители започнаха.

Миряна Стоядинович – визуален артист: "Абсолютно със сигурност, че ще се завърши всичко положително в смисъл, че естествено, че те ще победят."

Но кога? Е, това вече никой не знае.

#недоволство в Сърбия #студентите в Сърбия #трагедията в Нови сад #протести в Сърбия

