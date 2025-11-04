Студентите в Сърбия и Европа: Какво не знае Брюксел за сръбските протестиращи?

Какво не знае светът за протестиращите там и какво за тях е Европа? Бойко Василев зададе този въпрос в Белград и Нови Сад.

Тя работи тук, където пише “Студентите въстанаха”, в Художествената академия в Белград. И подкрепя студентските протести.

Миряна Стоядинович – визуален артист: "Студентите излязоха с една енергия, която беше неочаквана. И наистина направиха тази крачка - да говорят за нещо, за което не се говори. А все пак това е истината, нали?"

Светът не разбира това, казва Миряна, дъщеря на българка и сърбин. Според нея студентите рискуват много:

"Те най-вече вместо да учат, вместо да правят собствените се работи, експерименти, да се радват просто на живота, изведнъж станаха много сериозни… Просто отраснаха за 3 месеца."

Рискуват, но печелят много повече, печелят интегритет, добавя Миряна. Може би защото разчитат главно на себе си. На студентските протести няма европейски флагове. Знамето е само едно – сръбското.

Вукашин Джинович – студент от Природо-математическия факултет на Университета в Нови Сад: "Външната политика не е ключовият темел на нашата борба. Борим се в нашата страна да владее правото."

Сред протестиращите мнозина вярват в Европа. Но са разочаровани. Казват, че Брюксел досега е подкрепял не тях, а президента Александър Вучич.

Катарина Йованович – оперна певица: "Европа, т.е. днешната политика на ЕС, предаде собствените си ценности. Но това е въпрос за ЕС. Сръбското разрушено общество не може да поправи ЕС. Но самият Съюз може да се вдъхнови от енергията на студентския протест и да поправи нещата в собствената си къща. И така да помогне и на нас." Вукашин Джинович – студент от Природо-математическия факултет на Университета в Нови Сад: "За нашето поколение репресията е нещо ново. Въпреки, че нашите родители, баби и дядовци за жалост също трябваше да правят подобни протести и сблъсъци с подобни режими. Но не ни е страх."

И Миряна смята, че със своите протести сръбските студенти затварят целия период на 90-те. Слагат точката на това, което техните родители започнаха.

Миряна Стоядинович – визуален артист: "Абсолютно със сигурност, че ще се завърши всичко положително в смисъл, че естествено, че те ще победят."

Но кога? Е, това вече никой не знае.