Протести и напрежение в Белград - в търсене на справедливост за трагедията в Нови Сад

Протестите в Сърбия - след вчерашните възпоменания в Нови Сад вниманието се премести пред парламента в Белград. Там в момента се събират хора, пълно е с полиция и напрежението расте.

Гладната стачка на Дияна Хърка трябваше да започне точно в 11:52 местно време. В този час преди година падна козирката в Нови Сад, убила нейния син Стефан. Но майката дойде пред парламента 50 минути по-рано, когато БНТ беше единствената медия на мястото на събитието.

"Сто на сто ще гладувам! Никога не съм била по-сигурна. Виждате сина ми! За това си струва да се умре! Това не се цапа, не се продава. Вижте какво пише на фланелката – "мама срещу машината". Те са машината, аз съм мама".

БНТ: Какви са Вашите искания?

Дияна Хърка: Да се разследват всички за падането на козирката. Всички да отговарят, начело с президента Вучич и Додик, разбира се, който прави козирката. И да ми кажат какъв точно е броят на хората, загинали под козирката; да се изпълнят студентските искания; всички деца да бъдат пуснати на свобода. И, разбира се, Вучич да обяви избори. Но той е страхливец и няма да го направи, но това е.

Полицията изгради пълен кордон около парламента и не допусна Дияна. Започнаха да се събират граждани. Пред парламента е палатковият лагер на контрапротестиращите, които подкрепят президента Александър Вучич. Дияна Хърка искаше да сложи своята палатка и да гладува точно срещу тях.

БНТ: А готова ли сте да стигнете докрай?

Дияна Хърка: Разбира се, че ще стигна докрай — нямаше да съм тук иначе.

В същото време от другата страна на парламента, група протестиращи, които правят традиционния велопоход в подкрепа на студентите, поискаха да преминат покрай лагера на контрапротестиращите, които обаче влязоха в конфронтация с тях. От групата заявиха, че са им отнели телефон и знаме.

По-късно полицията започна да изтиква събиращите се хора, имаше и арести. По традиция политическото напрежение в Белград се фокусира точно в парламента.

БНТ: Дали гладната стачка на Диана Хърка няма да постави властта в неудобна морална ситуация и така да нарасне натискът да се изпълнят исканията на протеста?

Лиляна Смайлович, журналистка: Искрено казано, съмнявам се. Не знам на какво се основава подобно очакване. Имаше гладни стачки и миналата година — всички завършиха с бърза медицинска интервенция и от това нищо не произлезе. Така че не очаквам това да бъде, както американците казват, „game changer“ (да промени правилата на играта - б.р.). Не очаквам г-жа Хърка като deus ex machina да промени ситуацията. Не!

Президентът Вучич избра точно днешната сутрин да посети строежа на новия стадион в Белград. Той заяви, че извинението му пред студентите е било искрено. Обеща предсрочни избори, но уточни, че за това имало надлежни органи. И още веднъж каза, че е победил “цветната революция”.