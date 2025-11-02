БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна...
Чете се за: 02:32 мин.
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Чете се за: 03:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протести и напрежение в Белград - в търсене на справедливост за трагедията в Нови Сад

Бойко Василев от Бойко Василев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Запази

Една майка срещу машината - Дияна Хърка, която обяви гладна стачка, говори пред БНТ

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протестите в Сърбия - след вчерашните възпоменания в Нови Сад вниманието се премести пред парламента в Белград. Там в момента се събират хора, пълно е с полиция и напрежението расте.

Гладната стачка на Дияна Хърка трябваше да започне точно в 11:52 местно време. В този час преди година падна козирката в Нови Сад, убила нейния син Стефан. Но майката дойде пред парламента 50 минути по-рано, когато БНТ беше единствената медия на мястото на събитието.

"Сто на сто ще гладувам! Никога не съм била по-сигурна. Виждате сина ми! За това си струва да се умре! Това не се цапа, не се продава. Вижте какво пише на фланелката – "мама срещу машината". Те са машината, аз съм мама".

БНТ: Какви са Вашите искания?

Дияна Хърка: Да се разследват всички за падането на козирката. Всички да отговарят, начело с президента Вучич и Додик, разбира се, който прави козирката. И да ми кажат какъв точно е броят на хората, загинали под козирката; да се изпълнят студентските искания; всички деца да бъдат пуснати на свобода. И, разбира се, Вучич да обяви избори. Но той е страхливец и няма да го направи, но това е.

Полицията изгради пълен кордон около парламента и не допусна Дияна. Започнаха да се събират граждани. Пред парламента е палатковият лагер на контрапротестиращите, които подкрепят президента Александър Вучич. Дияна Хърка искаше да сложи своята палатка и да гладува точно срещу тях.

БНТ: А готова ли сте да стигнете докрай?

Дияна Хърка: Разбира се, че ще стигна докрай — нямаше да съм тук иначе.

В същото време от другата страна на парламента, група протестиращи, които правят традиционния велопоход в подкрепа на студентите, поискаха да преминат покрай лагера на контрапротестиращите, които обаче влязоха в конфронтация с тях. От групата заявиха, че са им отнели телефон и знаме.

По-късно полицията започна да изтиква събиращите се хора, имаше и арести. По традиция политическото напрежение в Белград се фокусира точно в парламента.

БНТ: Дали гладната стачка на Диана Хърка няма да постави властта в неудобна морална ситуация и така да нарасне натискът да се изпълнят исканията на протеста?

Лиляна Смайлович, журналистка: Искрено казано, съмнявам се. Не знам на какво се основава подобно очакване. Имаше гладни стачки и миналата година — всички завършиха с бърза медицинска интервенция и от това нищо не произлезе. Така че не очаквам това да бъде, както американците казват, „game changer“ (да промени правилата на играта - б.р.). Не очаквам г-жа Хърка като deus ex machina да промени ситуацията. Не!

Президентът Вучич избра точно днешната сутрин да посети строежа на новия стадион в Белград. Той заяви, че извинението му пред студентите е било искрено. Обеща предсрочни избори, но уточни, че за това имало надлежни органи. И още веднъж каза, че е победил “цветната революция”.

#Сърбия #Нови Сад #Белград #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
3
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
4
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
5
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа поява като гвардеец
6
Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа поява като гвардеец

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Балкани

Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна стачка пред парламента (СНИМКИ и ВИДЕО)
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна стачка пред парламента (СНИМКИ и ВИДЕО)
Година след трагедията в Нови Сад: Каква е равносметката и какво ще се промени в Сърбия? Година след трагедията в Нови Сад: Каква е равносметката и какво ще се промени в Сърбия?
Чете се за: 01:30 мин.
Втори тур на местните избори в Република Северна Македония Втори тур на местните избори в Република Северна Македония
Чете се за: 00:57 мин.
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
Ден за размисъл преди балотажа на местните избори в Северна Македония Ден за размисъл преди балотажа на местните избори в Северна Македония
Чете се за: 00:25 мин.
Година след трагедията в Нови Сад: 16 бели гълъба в памет на жертвите Година след трагедията в Нови Сад: 16 бели гълъба в памет на жертвите
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Протести и напрежение в Белград - в търсене на справедливост за трагедията в Нови Сад Протести и напрежение в Белград - в търсене на справедливост за трагедията в Нови Сад
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в Доброславци Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в Доброславци
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Правителството се готви да внесе бюджета в НС следващия петък Правителството се готви да внесе бюджета в НС следващия петък
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Петър Чобанов пред БНТ: Нужна е промяна във формулата за...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ