Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци

У нас
След смъртта на 23-годишния Мартин - сдружението организира национален протест

Национален протест срещу войната на пътя. Организираха го Сдружение "Ангели на пътя". Повод за недоволството е смъртта на 23-годишния Мартин Димитров. Той загина след верижна катастрофа на Подбалканския път през октомври.

Справедливост за Марти поискаха неговите приятели и близки от родното му село Антон. 23-годишният младеж загина при верижна катастрофа на пътя Златица - Челопеч. Единият от участниците в инцидента е карал пиян и с висока скорост.

Близките на Мартин подозират, че той е невинна жертва на гонка. С мълчалив протест и в София родители на загинали при катастрофи също поискаха справедливост.

"Болката се вижда тук. Всичките тези родители. Болката е в очите", каза Галина Георгиева, майка на Стефан - убит при катастрофа на АМ "Струма".

"За нас справедливост не може да има след като си загубил най-ценното - детето си. Каква справедливост? Да го убием този човек? Ние не сме убийци. Ние искаме да няма такива като нас", добави Красимир Арсов, баща на Филип - убит на пешеходна пътека в София.

"Апелираме за адекватно разследване и да не се потулва случаят на Марти. Да се изследва това организират ли се гонки. Колко пъти са подавани сигнали за такива организирани гонки? Защо не са се взели мерки за да се стигне до това нелепо убийство на поредния млад човек", заяви Николина Петкова, сдружение "Ангели на пътя", майка на Филип.

"Ангели на пътя" искат МВР да засили контрола на пътя, а прокуратурата да разследва обективно катастрофите с жертви.

"При нашето дело той се призна за виновен и приключи за една година. Дадоха му 2 години и 8 месеца ефективна присъда на нашия убиец. Този човек ще излезе след около 2 години и ще си продължи живота, а за нас живот вече няма", коментира Красимира Манолова, майка на Стефан - убит в катастрофа край Банкя.

В Пловдив протестираха родителите на Никола от Съединение. Той е убит при катастрофа през ноември 2021 г. На първа инстанция виновникът е осъден условно, но наскоро ВКС постановява ефективна присъда.

"Чудя се защо дават най-ниските присъди и в повечето случаи са условни", каза Мария Кацарска.

"От 12 ноември 2021 година за нас животът приключи", каза Гено Мрънков.

От началото на годината при катастрофи у нас за загинали 375 души.

#Ангели на пътя #катастрофа #загинали

