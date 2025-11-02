БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:32 мин.
Чете се за: 02:32 мин.
Чете се за: 03:42 мин.
Чете се за: 03:42 мин.

Палестинци излязоха на протест във Варна

от БНТ , Репортер: Татяна Кисьова
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Те настояват българската държава да заеме позиция за конфликта в Газа

протест - палестинци - Варна
Снимка: БНТ
Палестинци, които живеят във Варна, както и членове на организациите "Конфликт" и "Студенти за Палестина", излязоха днес на протест пред Съдебната палата на площад "Независимост" в морския град.

Демонстрацията беше насочена срещу нарушаването на обявеното примирие в Газа от страна на Израел, по думи на присъстващите. Те носиха плакати с послания, сред които "Мълчанието ви е съучастие в геноцида" и определиха протеста като "шествие срещу геноцида в Газа" и "протест срещу терора".

Събралите се заявиха, че ще продължат да протестират, докато не бъде прекратено насилието. Те настояха българското правителство да заеме позиция за случващото се в региона.

#Израел срещу Хамас #палестинци #Варна #протест

