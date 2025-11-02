Любомир Минчев: Нека да не мечтаем, нека сме реалисти, няма да ни бъде лесно

Любомир Минчев е бил изненадан от решението на УС на БФ баскетбол именно той да замени Росен Барчовски като селекционер на мъжкия ни национален отбор по баскетбол.

Тази седмица Минчев, който ръководи тима в периода 2016-2019 се завърна отново на поста.

"Бях изненадан. Случи се два-три дена преди избора. Обадиха ми се, питаха ме дали бих поел националния отбор. Не ми казаха, че ще бъда със сигурност. Аз размислих. Казах, че на следващия ден ще дам отговор. На следващия ден се обадих и казах, че съм съгласен", обясни старши треньорът в специално интервю за предаването "Арена спорт".

"Когато нещата не вървят, най-лесното е, сменяш треньора. Едно от нещата, които попитах бе сигурни ли сте, че искате да съм, дали ще имам подкрепата, на което получих утвърдителен отговор", каза Минчев.

Той смята, че ситуацията днес в сравнение с 2019 г., когато той предаде щафетата на Барчовски, е различна.

"Ситуацията тогава беше, че всеки играч искаше да играе в националния отбор. Идваха наистина с огромно желание. И водещите фигури имаха възможност да идват. В последните години, това не е нещо да защитавам Росен Барчовски, когато важни фигури, поради една или друга причина, както Везенков, той беше контузен, дали в други прозорци не е бил пускан и не е имал възможност да играе за националния отбор поради клубните си ангажименти, други играчи също, поради една или друга причина, не могат да се включат в национален отбор, който и да е треньор, има сериозни проблеми и това се отразява на играта на отбора", разясни Минчев.

На въпрос страда ли баскетболът, че няма добре подреден календар, така че мачовете на националните отбори да не съвпадат с ангажиментите на клубовете, той отговори:

"ФИБА до голяма степен копира УЕФА, обаче проблемът е, че в баскетбола има няколко организации и клубовете, които са на най-високо ниво, те са отделно от ФИБА и извън техния контрол, и се води една такава битка между ФИБА и Евролигата, от което естествено страдат най-вече националните отбори. За съжаление, стигнахме до там, че всеки един клубен отбор е над интересите на националните отбори."

За България предстои първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Естония и Словения. Представителният ни тим е в група B, където ще срещне Норвегия и Армения. Първият мач на българите в пресявките ще бъде на 27 ноември, когато ще приемат арменците в Ботевград.

"Чисто баскетболната, треньорската работа 3 дена, единственото, което трябва да внимавам е да не ги убия. За 3 дена мога само да ги уморя, ако ги натисна много да се тренира. Всеки е в игрова форма. Надявам се да са здрави. Много, много време за изграждане на определен начин както да се играе в защита, в нападение, транзиция и т.н., няма. Тогава идва вече индивидуалната класа на играчите", заяви той.

"Нека не подценяваме отбора на Армения или на Норвегия. Те имат индивидуалности, както и ние имаме играчи, които играят на много високо ниво", категоричен бе наставникът.

Има ли вариант Дий Бос да играе за България отново?

"Аз проведох разговор с него, да го попитам дали би имал желание. Той изрази такова желание, но не съм изпадал в детайли. Първо, аз трябва да съм наясно със себе си, дали е добре той да дойде, защото той има мач на 23 ноември в Бразилия. В една такава голяма часова разлика, не е ясно той в каква кондиция ще бъде за самия мач. Същата ситуация се отнася и за Павлин Иванов, но там аз съм убеден, че той трябва да бъде", обясни Минчев.

Запитан ще има ли баланс между по-опитните и по-младото поколение, той заяви:

"Определено трябва да има баланс. Не може никога само млади, не може и само стари. Определено има играчи, които са на по 31, 32, 33 години. Трябва да се види кой от тях наистина ще бъде нужен за националния отбор и естествено, това е чак 2029-а, трябва да се мисли и в перспектива. Тези играчи ще бъдат още по-възрастни и неминуемо, в живота младите идват отдолу."

Любомир Минчев каза още, че Александър Везенков е ключов играч за България, но едва ли ще може да разчита на него и на Коди Милър Макинтайър за мача с Армения на 27 ноември, тъй като ден преди това е мачът Цървена звезда - Олимпиакос.

"Везенков е играчът, който играе на най-високо ниво, определено ние имаме нужда от него. Както казах обаче, никой не се интересува от националните интереси, има си клубни интереси. Те имат мач на 26-и заедно с Макинтайър, играят Цървена звезда - Олимпиакос в Белград. Определено нереалистично е да смятам и да вярвам, че евентуално техните клубове биха разрешили да участват на следващия ден", обясни той.

"Нека да не мечтаем, нека сме реалисти, няма да ни бъде лесно. Единственото, което искам е да има добра атмосфера, така както беше в предния престой. Това зависи до голяма степен от играчите", завърши селекционерът на България.

