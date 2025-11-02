Битката за Покровск: Украйна твърди, че удържа руското настъпление

Украйна удържа руското настъпление към ключовия град Покровск, наричан "вратата към Донецк" - това съобщи украинският главнокомандващ Олександър Сирски в публикация във Фейсбук.

"Удържаме Покровск. Мащабната операция за унищожаване и изтласкване на вражеските сили от града продължава", гласи поста на генерал Сирски във Фейсбук.

Видео, разпространено от украинската армия, показва дислоцирането на украински специални части в града. Москва твърди, че е осуетила дислоцирането.

Според Русия, градът в Източна Украйна е напълно обграден от нейните сили след повече от година боеве. Завладяването му би било най-важната териториална придобивка на Русия в Украйна, откакто Москва превзе разрушения град Авдиевка в началото на 2024 г. след една от най-кървавите битки в войната.

Ако руските сили превземат Покровск, това ще им позволи да навлязат по-навътре в Донбас и ще даде пропаганден тласък на Кремъл, който претендира за региона като свой.