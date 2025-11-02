БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изчезнал преди повече от 10 години мъж, обявен за починал, е открит жив в планината от служители на Паркова дирекция "Пирин". Те забелязали палатка извън обозначените зони и решили да направят проверка. Оказало се, че нарушителят е мъж от Русе, обявен за държавно и международно издирване през 2008 година, завършило без успех. Съответно на същия е издаден смъртен акт през 2013 година.

След като парковата охрана поискала от мъжа в палатката документи за проверка, той станал необичайно агресивен. Наложило се да се намеси полицията.

Росен Баненски - директор на Национален парк "Пирин": "При пристигането на полицейските служители се установява, че лицето няма лична карта, което е наложило задържането му и отвеждането му в районното управление, където в последствие се установява, че човека е обявен за мъртъв, издаден му е смъртен акт и то отпреди доста време."

Палатката на мъжа се е намирала в този район, далеч от туристическите пътеки и къщите за гости. По всяка вероятност, мъжът не е искал да бъде намерен.

Росен Баненски - директор на Национален парк "Пирин": "И ние това предполагаме, в крайна сметка за 10 години човека да не бъде открит от органите на МВР, значи човека си се крие, но благодарение на парковата охрана в момента човека се знае къде е и кой е. Човек, който живее в планината като отшелник, разбира се има такъв външен вид, човека си е български гражданин, най-вероятно от Русе, който е обявен за изчезнал от семейството си."

Ирина Танчева се разхожда често в Пирин. Спомня си че преди години, когато мъжът от Русе е бил обявен за издирване, тя забелязала за кратко човек, който отговаря на описанието в същия район.

Ирина Танчева: "Един човек, който си живееше на палатка, аз него го видях само веднъж, обаче палатката му стоеше там и не беше, силно казано палатка, имаше някакъв брезент, направен така като покрив, личеше си, че някой там си обитава, защото на елхичката си беше проснал чорапите, дрехите и след това мистериозно тоя човек изчезна."

Росен Баненски - директор на Национален парк "Пирин": "Банско е район, в който туристи и посетители доста често пребивават, така че има с какво да се храни. Ние след като установим, разбира се, кой е човека, ще му бъде наложена и глоба. Човекът си е жив, предполагам, че има ред и начин да си получи лична карта, да се установи кой е и в същото време да си получи наказанието по административен ред."

А глобата за лагеруване извън обозначените места е от 500 до 5000 лева. Но преди мистериозният планинар да бъде глобен, случаят трябва да се разплете. А той със сигурност има своето логично обяснение, което ще стане ясно след като от полицията съобщят подробностите.

#мистериозен случай #изчезнал човек #Пирин #НП "Пирин" #изчезнал мъж в планината

Последвайте ни

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
2
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
4
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
6
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
5
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Регионални

Нов сигнал за пукнатини в сграда близо до изкоп на метрото в София
Нов сигнал за пукнатини в сграда близо до изкоп на метрото в София
"Ангели на пътя" с гражданска демонстрация срещу инцидентите на пътя "Ангели на пътя" с гражданска демонстрация срещу инцидентите на пътя
Чете се за: 01:32 мин.
Премиерът Желязков откри обновен участък от път Е-79 Премиерът Желязков откри обновен участък от път Е-79
Чете се за: 00:35 мин.
Моторист загина при катастрофа в Пловдив Моторист загина при катастрофа в Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес
Чете се за: 01:45 мин.
Авария наводни улици във варненския квартал “Бриз” (ВИДЕО) Авария наводни улици във варненския квартал “Бриз” (ВИДЕО)
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Нов сигнал за пукнатини в сграда близо до изкоп на метрото в София Нов сигнал за пукнатини в сграда близо до изкоп на метрото в София
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Предимно слънчево време в неделя, на места със сутрешни мъгли Предимно слънчево време в неделя, на места със сутрешни мъгли
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ