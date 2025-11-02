Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината

Изчезнал преди повече от 10 години мъж, обявен за починал, е открит жив в планината от служители на Паркова дирекция "Пирин". Те забелязали палатка извън обозначените зони и решили да направят проверка. Оказало се, че нарушителят е мъж от Русе, обявен за държавно и международно издирване през 2008 година, завършило без успех. Съответно на същия е издаден смъртен акт през 2013 година.

След като парковата охрана поискала от мъжа в палатката документи за проверка, той станал необичайно агресивен. Наложило се да се намеси полицията.

Росен Баненски - директор на Национален парк "Пирин": "При пристигането на полицейските служители се установява, че лицето няма лична карта, което е наложило задържането му и отвеждането му в районното управление, където в последствие се установява, че човека е обявен за мъртъв, издаден му е смъртен акт и то отпреди доста време."

Палатката на мъжа се е намирала в този район, далеч от туристическите пътеки и къщите за гости. По всяка вероятност, мъжът не е искал да бъде намерен.

Росен Баненски - директор на Национален парк "Пирин": "И ние това предполагаме, в крайна сметка за 10 години човека да не бъде открит от органите на МВР, значи човека си се крие, но благодарение на парковата охрана в момента човека се знае къде е и кой е. Човек, който живее в планината като отшелник, разбира се има такъв външен вид, човека си е български гражданин, най-вероятно от Русе, който е обявен за изчезнал от семейството си."

Ирина Танчева се разхожда често в Пирин. Спомня си че преди години, когато мъжът от Русе е бил обявен за издирване, тя забелязала за кратко човек, който отговаря на описанието в същия район.

Ирина Танчева: "Един човек, който си живееше на палатка, аз него го видях само веднъж, обаче палатката му стоеше там и не беше, силно казано палатка, имаше някакъв брезент, направен така като покрив, личеше си, че някой там си обитава, защото на елхичката си беше проснал чорапите, дрехите и след това мистериозно тоя човек изчезна." Росен Баненски - директор на Национален парк "Пирин": "Банско е район, в който туристи и посетители доста често пребивават, така че има с какво да се храни. Ние след като установим, разбира се, кой е човека, ще му бъде наложена и глоба. Човекът си е жив, предполагам, че има ред и начин да си получи лична карта, да се установи кой е и в същото време да си получи наказанието по административен ред."

А глобата за лагеруване извън обозначените места е от 500 до 5000 лева. Но преди мистериозният планинар да бъде глобен, случаят трябва да се разплете. А той със сигурност има своето логично обяснение, което ще стане ясно след като от полицията съобщят подробностите.