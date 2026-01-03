Десетки сигнали за паднали клони и дървета заради вятъра в София

Заради поривите на вятъра до момента има 45 сигнала за паднали клони и дървета в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната общината. Получени са и 15 сигнала за паднали огради на строителни обекти.

До момента екипите на дирекция "Аварийна помощ и превенция" са реагирали на десет сигнала. По сигналите работят и екипи на столичната пожарна.

По-рано днес от пресцентъра на МВР съобщиха за трагичен инцидент с паднало дърво върху движещ се автомобил на Витоша, при който е загинала жена, пътувала със семейството си. Другите хора в колата не са пострадали.

От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" публикуваха съвети към гражданите във връзка с предупреждението за силен вятър в някои области на страната.

Националният институт по метеорология и хидрология е издалза днес жълт код за силен вятър за територии на областите Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Софийска, София, Хасково и Ямбол, посочват от пожарната служба.