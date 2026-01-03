БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Пенев почина
Чете се за: 02:32 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп...
Чете се за: 00:30 мин.

Десетки сигнали за паднали клони и дървета заради вятъра в София

Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Получени са и 15 сигнала за паднали огради на строителни обекти

стойте открито опасност падащи предмети съветват пожарната
Заради поривите на вятъра до момента има 45 сигнала за паднали клони и дървета в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната общината. Получени са и 15 сигнала за паднали огради на строителни обекти.

До момента екипите на дирекция "Аварийна помощ и превенция" са реагирали на десет сигнала. По сигналите работят и екипи на столичната пожарна.

По-рано днес от пресцентъра на МВР съобщиха за трагичен инцидент с паднало дърво върху движещ се автомобил на Витоша, при който е загинала жена, пътувала със семейството си. Другите хора в колата не са пострадали.

От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" публикуваха съвети към гражданите във връзка с предупреждението за силен вятър в някои области на страната.

Националният институт по метеорология и хидрология е издалза днес жълт код за силен вятър за територии на областите Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Софийска, София, Хасково и Ямбол, посочват от пожарната служба.

#ветровито време #силен вятър

Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети, съветват от пожарната
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети, съветват от пожарната
И през новата година проблемът с боклука в София остава И през новата година проблемът с боклука в София остава
Чете се за: 01:37 мин.
Фирмата превозвач в Бургас ще обжалва акта на НАП за необосновано увеличение на цената на билета в градския транспорт Фирмата превозвач в Бургас ще обжалва акта на НАП за необосновано увеличение на цената на билета в градския транспорт
Чете се за: 02:50 мин.
Ураганен вятър във Враца повали дървета, има населени места без ток Ураганен вятър във Враца повали дървета, има населени места без ток
Чете се за: 03:17 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
Лоши са условията за туризъм в планините Лоши са условията за туризъм в планините
Чете се за: 01:05 мин.

Димитър Пенев почина
Димитър Пенев почина
Чете се за: 02:32 мин.
Български футбол
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията
Чете се за: 05:37 мин.
По света
Ураганен вятър във Враца повали дървета, има населени места без ток
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
И през новата година проблемът с боклука в София остава
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Венецуела иска доказателства от САЩ, че президентът Мадуро и...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
