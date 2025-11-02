Нов сигнал за пукнатини в сграда близо до изкоп на метрото в София

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карина Караньотова
У нас
Притесненията са на жители от столичния квартал "Слатина"

Снимка: БГНЕС
Сигнал за пукнатини по сграда, заради строителството на метрото към квартал "Слатина". Хората от жилищен блок са забелязали пукнатини по фасадата, а стълбището се е отлепило. От столичния "Метрополитен" уверяват, че няма място за притеснение. Преди седмица в района имаше сигнал за пукнатини и по 93-то училище, което се намира до изкоп за метрото на кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Коперник". Скоро там ще започне да работи т. нар. "къртица" и жителите се притесняват, че вибрациите ще станат още по-силни.

Николай Нарижин е геодезист по образование, забелязал новообразувани пукнатини покрай блока в който живее. Там в момента се строи разширението на третата линия на метрото, която през "Слатина" ще стига до "София тех парк". В момента изкопа е точно пред неговия блок.

Николай Нарижин: "От няколко месеца наблюдавам тези тука растящи пукнатини по земята, обърнах им особено внимание след репортажа за училището ии открих, че пукнатините са в обхвата на изкопа."

Николай Николов, собственика на магазин: "Тази цепка се разширява постоянно според мен. БНТ: Притеснително ли е? - Засега не много, но…"

Николай използва интериорен нивелир и открива притеснителна тенденция сградите покрай изкопа да са наклонени към него. Макар и съвсем малко. От блок 21 изпращат и сигнал до ДНСК. Оттам им отговарят, че не са установени отклонения по одобрените проекти. Хората все пак настояват изкопа да бъде укрепен по-добре.

Николай Нарижин: "Не е укрепен адекватно, укрепен е, но слабично и това създава сериозни рискове и притеснения за всички живущи, стряскаме се от всеки нощен шум, дали пък няма да паднем."

От "Метрополитен" отговориха, че конструкцията на метростанцията е изпълнена по т. нар. Милански метод, като стабилността е осигурена с шлицовите стени. И още. че преди стартиране на строителството са поставени репери и геодезически марки на всички сгради в зоната на влияние включително на бл. 21.

За септември отклонението е от 2 мм за целия строителен период. Това отклонение е минимално и попада в рамките на допустимата инструментална грешка. И докато институциите уверяват, че проблем няма, жителите в района всеки ден следят с недоверие строежа под прозорците им.

