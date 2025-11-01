Над 500 деца участваха в най-стария турнир по плуване в България "Замората"

Над 500 деца от 43 клуба се включиха в 27-ото издание на най-стария турнир по плуване в България – "Замората". Надпреварата се проведе в столичния басейн "Спартак".

От 1998 година насам турнирът в памет на легендарния плувец Стефан Попов - Замората е символ на традиции и приемственост в българското плуване.

"Наистина страхотно събитие, което Министерството на младежа и спорта подкрепя. Важно е да се спортува, защото спортът е здраве", сподели министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

Традицията на състезанието в името на по-добро бъдеще за плуването у нас продължава един от най-успешните ни плувци – Петър Стойчев.

"Вярвам, че точно от тези деца ще излязат бъдещите шампиони, които ще представят България на международните плувни състезания", обнадежден е той.

