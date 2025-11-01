БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 01.11.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 01.11.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:32, 01.11.2025
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
19:50, 01.11.2025
България отдаде почит на своите будители
18:30, 01.11.2025
Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур в неделя по БНТ 3
17:28, 01.11.2025
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
16:45, 01.11.2025
Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в...
16:30, 01.11.2025
Гледайте Ева Янева в предаването "Зала на славата" в...
16:04, 01.11.2025
Година след трагедията в Нови Сад: 16 бели гълъба в памет на жертвите
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
Реклама
Най-четени
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
2
Напусна ни Иван Тенев
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 01.11.2025 г., 12:25 ч.
Яна Ангелова в предаването "Аз съм"
11:31, 01.11.2025
Чете се за: 03:30 мин.
Спортни новини 31.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 31.10.2025
Спортни новини 31.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 31.10.2025
Спортни новини 31.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 31.10.2025
Спортни новини 30.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 30.10.2025
Реклама
Водещи новини
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
21:05, 01.11.2025
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители
19:50, 01.11.2025
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
13:38, 01.11.2025 (обновена)
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
20:13, 01.11.2025
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
20:49, 01.11.2025
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
17:28, 01.11.2025
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
20:32, 01.11.2025
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
09:09, 01.11.2025
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ