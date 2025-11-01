Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза

Тази вечер е тържествената церемония по официалното откриване на Големия египетски музей - уникална витрина на античната цивилизация.

На събитието са поканени повече от 80 чуждестранни делегации, водени от кралски особи, държавни и правителствени лидери. България е представена от президента Румен Радев. Уникалният комплекс е разположен на склон с изглед към платото Гиза и световноизвестните пирамиди.

Днешната церемония е част от културната дипломация на Египет, който очаква новият музей да привлича допълнително 7 милиона туристи годишно.

Строителството на сградата с площ половин милион квадратни метра струва 1 милиард долара и продължи 20 години с финансовата и техническа помощ на Япония. Основната атракция е съкровището на Тутанкамон, открито през 1922 година в неосквернен гроб в Долината на царете.

В музея има 100 хиляди експоната, посветени на цивилизация, преминала през 30 династии в продължение на пет хиляди години. Посетителите са посрещани от гранитна статуя с тегло 83 тона и височина 11 метра на Рамзес Втори - фараонът, управлявал в продължение на 66 години.

За разлика от стария музей в Кайро, новият комплекс предлага обширни галерии, прецизно осветление, експонати с добавена реалност и дори сектор за деца. Любителите на археологията могат да наблюдават през стъкло работата на реставратори.

"Това е ефектът "уау". Нов начин на представяне. Толкова огромна сграда с много светлина, всички експонати са шедьоври", коментира Хоуп Прат - посетител.

Откриването беше отлагано многократно заради Арабската пролет и пандемията от COVID-19.

"Музеят беше отворен частично преди време и генерира приходи от продажба на билети. Очаква се тези приходи да нарастнат много повече след пълното откриване", обясни Гада Абделмоати - специалист по туризъм.

През миналата година Египет е привлякъл близо 16 милиона посетители, които са оставили рекордните 15 милиарда долара. Сега пътищата към платото Гиза са подновени, а между пирамидите се движат електрически климатизирани автобуси.