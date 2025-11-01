БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Авария наводни улици във варненския квартал “Бриз” (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елена Георгиева
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Водата влезе и в двора на РТВЦ-Варна, но няма сериозни щети

Снимка: БНТ
ВиК авария за кратко наводни улици във варненския квартал “Бриз”. Водата влезе и в двора на РТВЦ-Варна, но няма сериозни щети.

Наводнени са и няколко избени помещения в съседни кооперации. Аварията е предизвикана от спукана половинметрова водопроводна тръба, която е много стара и амортизирана, съобщиха от ВиК – Варна.

Ще бъдат поставени два крана, за да може по-малко домакинства да са без вода. Очаква се повредата да бъде отстранена в рамките на 24 часа.

