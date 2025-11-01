Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск

Близо месец след потопа собственици на имоти във ваканционно селище Елените организираха Общо събрание, за да обсъдят пораженията от наводнението и следващите общи действия след потопа.

Жителите от комплекси без акт 16 предвиждат да заведат колективен съдебен иск. Хората са категорични – държавата е абдикирала, а помощ не идва нито от собствениците на земята в района, нито от Община Несебър, нито от държавата.

Потърпевшите настояват спешно да бъдат възстановени водата, токът и канализацията в домовете им. Собствениците споделят още, че след отмяна на бедственото положение на 16 октомври със собствени средства организират почистването в курорта.