Русе с безплатен транспорт до 3 януари заради прехода към еврото

Градският транспорт в Русе ще бъде безплатен до 3 януари (събота) включително поради технически проблем с касовите апарати, свързан с преминаването към работа и отчитане в евро. Това съобщи Десислава Василева от "Общински транспорт Русе" ЕАД.

При част от фискалните устройства е възникнал технически проблем, при който цената, изписвана на касовата бележка, не е коректна.

"Предварителните тестове бяха успешни, но към момента се проявява несъответствие, което не е по вина на "Общински Транспорт Русе" ЕАД. За да защитим интереса на пътниците и да избегнем некоректно таксуване, те няма да бъдат таксувани за пътуване в периода от днес до 3 януари 2026 г. включително", обясняват от ръководството на общинското дружество.

Таксуването ще бъде възстановено от 4 януари (неделя). Цената на билет за еднократно пътуване е 0,77 евро/1,50 лева.