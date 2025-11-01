Година по-късно: Хора от цяла Сърбия се събраха на възпоменателна церемония в Нови Сад

Протестиращите сръбски студенти и техните привърженици от цяла Сърбия се събраха в Нови Сад на възпоменателно събитие на мястото на трагедията, където преди точно една година се срути козирката на гарата и уби 16 души, сред които и деца.

Хора от цяла Сърбия, студенти, техни привърженици, приятели, които ги подкрепят, вървяха пеша към Нови Сад. Един от най-особените случаи е групата от Нови пазар, която вървя 16 дни. Много интересно е, че това са хора от мюсюлмански район, които бяха подслонени в православен манастир. Междувременно двама студенти от групата - момче и момиче се сгодиха в Нови Сад.

Хората се събират от 16 точки в Нови Сад, за да отдадат почит към жертвите на инцидента. Това ще стане в 12 часа и 52 минути българско време, точно в часа на трагедията. Снощи президентът Александър Вучич се опита за пореден път да успокои страстите, дори се извини за някои свои думи, които е казал на студентите, но някои от тях веднага реагираха и казаха да не се извинява заради хилядите хора, които ще дойдат в Нови Сад и заради многото чуждестранни медийни екипи.

Студентите и техните привърженици искат едно - прозрачност и разследване. Година след трагедията разследванията все още не са влезли в съда. Искат се и предсрочни избори и техните послания са срещу президента Вучич и срещу корупцията в Сърбия.

Вижте повече в прякото включване на Бойко Василев