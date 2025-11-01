Една година от трагедията в Нови Сад: Почит към жертвите и протести

Днес се навършва една година от срутването на козирката на гарата в северния сръбски град Нови Сад. При инцидента загинаха 16 души. Трагедията предизвика масови антиправителствени протести.

Хиляди студенти се събраха снощи на протестен митинг в Нови Сад. Те смятат, че до инцидента се е стигнало заради корупция и небрежност и искат оставката на президента Александър Вучич, както и предсрочни избори.

Студентите призоваха гражданите да се съберат на гарата в часа на трагедията - 11:52 часа, местно време - и да отдадат почит на жертвите с 16-минутно мълчание. В обръщение снощи Вучич призова годишнината да бъде отбелязана мирно.