ИЗВЕСТИЯ

Архангелова задушница е!

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Тя е винаги в събота преди големия християнски празник на св. Архангел Михаил - 8 ноември

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Архангелова задушница е, молим се за душите на починалите си близки. Това е третата задушница в годината и се пада винаги в събота преди големия християнски празник на св. Архангел Михаил - 8 ноември.

В православните храмове в страната се отслужва заупокойна литургия и обща панихида за починалите. С вяра в безсмъртието на душата и във възкресението на мъртвите се отправят молитви за упокои на душите на починалите ни близки.

Благотворителен характер имат общите трапези, които вярващите правят на задушница. На гроба на починалите или посещавайки други християни, на задушница правим така наречените помени или раздавки - всеки с това, което според възможностите си е приготвил. Прието е да подаваме варено жито, хляб или пита, вино, по желание може да се раздават плодове, сладкиши, бонбони и различен вид храна.

Вари се жито, защото житното зърно "няма да оживее, ако (първо) не умре", символ е на възкресението, а виното - на пречистата кръв на Господ Иисус Христос, пролята, за да изкупи греховете на човечеството. Виното участва и в тайнството на светото Причастие. Освен близките ни, дошли да почетат и да се помолят за близките ни, раздаваме храна и на хората около съседните гробове, та заедно с нас и те да измолят прошка от Бога за покойните.

#молитва за починали #помен #архангелова задушница

