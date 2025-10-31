БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Казусът със сигнала за документно престъпление на депутат от "Величие" е обсъден на председателски съвет в парламента

Милена Кирова
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Това съобщи председателят на МЕЧ Радостин Василев.

живо заседание народното събрание
Днес на председателски съвет в парламента е обсъден казусът със сигнала за документно престъпление на депутат от "Величие".

Това съобщи председателят на МЕЧ, който още вчера разгласи за случая. Днес лидерът на "Величие" обясни защо според него се повдига този въпрос.

"С мен се свързаха хора, които ми казаха: или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести", каза Ивелин Михайлов, председател на "Величие".

"Ще подадем сигнал до главния прокурор днес да бъде разследвано кои лица, кога по какъв начин са притеснявали господин Михайлов. Паралелно с това ще серзираме главния прокурор и за документни престъпления на хора, свързани с "Величие", коментира Радостин Василев, председател на МЕЧ.

#"Величие" #Ивелин Михайлов #Радостин Василев #меч

