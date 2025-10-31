Казусът със сигнала за документно престъпление на депутат от "Величие" е обсъден на председателски съвет в парламента

Това съобщи председателят на МЕЧ Радостин Василев.
Днес на председателски съвет в парламента е обсъден казусът със сигнала за документно престъпление на депутат от "Величие".
Това съобщи председателят на МЕЧ, който още вчера разгласи за случая. Днес лидерът на "Величие" обясни защо според него се повдига този въпрос.
"С мен се свързаха хора, които ми казаха: или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести", каза Ивелин Михайлов, председател на "Величие".
"Ще подадем сигнал до главния прокурор днес да бъде разследвано кои лица, кога по какъв начин са притеснявали господин Михайлов. Паралелно с това ще серзираме главния прокурор и за документни престъпления на хора, свързани с "Величие", коментира Радостин Василев, председател на МЕЧ.