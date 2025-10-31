"Пакост или лакомство": Деца и родители празнуват Хелоуин в цялата страна

Маскирани деца и родители празнуват Хелоуин на много места в страната.

В София кулминацията е в Докторската градина. Там всички са неузнаваеми - маскирани са дори бебетата и кучетата, майките също се надпреварват за оригинални костюми. А репликата, която всички си разменят е една: "Пакост или лакомдтво!"

Площадът на град Елин Пелин остана празен, видя наш екип. Въпреки че в социалните мрежи беше обявено масово празнуване на Хелоуин, след заповедта на кмета за забрана на празнуването в детски градини и училища, за да се обърне повече внимание на Деня на народните будители.