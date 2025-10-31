Кога ще пуснат парното в София?

Кога ще бъде пуснато парното в София? Този въпрос мъчи жители на столицата, които се оплакват, включително и в редакцията ни, че през нощта застудява и температурите падат под 10 градуса, а централно отопление - няма.

Топлите следобедни часове напълниха парковете в София. Високите дневни градуси обаче не са достатъчни, за да стоплят домовете на хората и те искат столичното парно да бъде пуснато.

"Специално моят апартамент е доста студен и сутрин са нулеви температурите и няма начин. Има си нужда от парно, в края на краищата си има винтили, който не иска - го изключва парното, нали", каза Звездомира. "Имаме щастието да имаме климатици, които топлят, които работят от началото на месец октомври. И сме с малко дете и не мога да си представя как ще съществуваме. Според мен "Топлофикация София" трябва да започне отоплителния сезон. Просто тази година започна много рано", заяви Анна-Мари Виламовска.

Според синоптиците условия за пускане на парното в София има.

"Май всички ще си отдъхнем, когато пуснат парното. При нас в дежурната наистина заваляха прекалено много обаждания с този въпрос, тъй като се оказва, че сякаш времето е това, което пуска парното. Нощта вече е доста по-дълга, периодът, в който се постига максималната температура е много кратък над тази стойност, която е приятна и в която наистина може да се живее без парно е между 1 и 3 часа зависимост от слънчевото греене. Така че края на октомври мисля, че е крайно време да се пусне парното", коментира Анастасия Стойчева, директор на Департамент "Прогнози и ИО", НИМХ.

В позиция до БНТ от "Топлофикация София" заявиха, че за да се пусне парното трябва да са изпълнени две изисквания - да има три поредни дни със средноденонощнa температура под 12 градуса и прогноза за дългосрочно застудяване. Първото условие на няколко пъти е било изпълнено.

"Това са стойностите, които са отишли до Топлофикация за средноденонощните в София. Червената линия тук е 12 градуса, а средната представлява средноденонощните температури за всеки един ден от началото на месеца", каза Анастасия Стойчева.

От "Топлофикация София" допълниха, че второто условие за трайно понижаване на температурите не е изпълнено и затова парното все още не е пуснато. Прогнозата до 5 ноември показва леко понижение на температурите, което означава, че може и още през следващата седмица топлоподаването да бъде включено.