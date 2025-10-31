БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Британският премиер подкрепи решението на крал Чарлз Трети да лиши брат си Андрю от всички титли

Емилия Запартова
По света
Андрю беше подложен на нарастващ натиск заради поведението си и връзките си с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн

британският премиер подкрепи решението крал чарлз трети лиши брат андрю всички титли
Британският премиер Киър Стармър подкрепи решението на крал Чарлз Трети да лиши брат си Андрю от всички титли. Процедурата вече е в ход.

Андрю беше подложен на нарастващ натиск през последните години заради поведението си и връзките си с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн. Публикации този месец доведоха до обрат в отношението на Двореца спрямо по-малкия брат на монарха.

Скандално известното приятелство на 65-годишния Андрю с покойния педофил Джефри Епстийн беше риск за репутацията на Бъкингамския дворец. Крал Чарлз го лиши от всички титли – стъпка, предприемана за първи път от повече от век насам.

"От самото начало беше ясно, че той не е много приятен човек и че не е много надежден", каза Пам Уилямс, пенсионерка в Лондон.

"Това не трябваше да се случва, докато не се докаже, че той е виновен. В крайна сметка това са просто типични медийни глупости. Те го нападнаха, това е лов на вещици".


По-рано този месец Андрю се отказа от титлите си херцог на Йорк и Рицар на Ордена на жартиерата. Периодът съвпадна с излизането на посмъртни мемоари на една от жертвите на Епстийн Вирджиния Джуфре.

Американката повтори твърденията си, че Андрю се е възползвал от престъпните схеми на Епстийн и е правил секс с нея още като тинейджърка. Той винаги е отричал това и дори стигна до извънсъдебно споразумение с Джуфре през 2022 г.

Според брата на Вирджиния обаче, Андрю трябва да бъде наказан.

"Той все още се разхожда като свободен човек. Поздравявам Краля. Но трябва да направим още една крачка напред. Той трябва да е зад решетките", коментира Скай Робъртс, брат на Вирджиния Джуфре.

Също през октомври се появиха имейли от 2011 година, доказващи, че Андрю е в контакт с Епстийн месеци след като той твърди, че приятелството им е приключило. Освен че губи титлите си, по-малкият разведен брат на Чарлз трябва да напусне и 30-стайното си имение в Уиндзор.

#Киър Стармър #крал Чарлз III #принц Андрю #Джефри Епстийн

