След потопа в "Елените": Проверки по цялото Черноморие показват редица нарушения

Месец след потопа в "Елените" в курорта остава едно усещане, че водата е показала проблеми, които години наред са били прикривани. Проверки по цялото Черноморие разкриват покрити дерета, застроени участъци и решения, за които няма яснота кой ги е одобрил. Собствениците на имоти в "Елените" вече обсъждат колективни искове, а институциите тепърва издирват липсващи документи за строителство. Проверката на МОСВ установява, че в архивите липсват документи за съгласуване на строителството в курорта.

Снимки: БТА

Манол Генов, министър на околната среда и водите: “Нищо от това, което там е построено в нашите архиви, не намерихме нито един документ в РИОСВ-Бургас. Басейнова дирекция съществува от 2012 г. и явно това строителство е било реализирано преди това, но няма нито едно съгласуване на тези проекти.”

Министър Генов уточни, че в архивите има няколко отказа и едно сезиране на прокуратурата и Басейнова дирекция, по което преписката е била прекратена.

Манол Генов, министър на околната среда и водите: “Самото строителство - знаете, че има и прокурорски проверки, досъдебни производства. Ние сме готови да сътрудничим при поискване това, което имаме като документация и информация.”

Последвалите проверки на институциите разкриват още нарушения.

Явор Димитров, дир. на Басейнова дирекция “Черноморски район”-Варна: “Водните обекти могат да бъдат покривани, а не могат да бъдат застроявани. И на покритите участъци не е разрешено строителство. По отношение на "Елените", след като е било покрито коритото на реката, върху покрития участък са били построени сгради и съоръжения.”

След наводнението в “Елените” проверките обхващат цялото Черноморие и показват засипани дерета с отпадъци и диги с нарушена цялост.

Явор Димитров, дир. на Басейнова дирекция “Черноморски район”-Варна: “Но се натъкваме и на инфраструктурни решения, които са обезпокоителни. Не заради друго, а защото покриването на водни обекти е допустимо по закон, но то е извършвано с неясно за нас оразмеряване и ние не можем да преценим дали тези корекции на водни обекти биха удържали високи води в бъдеще.”

Покрити водни обекти има и в Свети Влас.

Явор Димитров, дир. на Басейнова дирекция “Черноморски район”-Варна: “Там има характерния планински релеф и водосборите са големи, с голям наклон. Формира се бърз повърхностен отток и при навлизане на деретата в урбанизираната територия всички водни обекти там са коригирани, вкарани са в тръби.”

Междувременно жителите предстои да подготвят искове за унищоженото имущество.

Станислава, собственик на имот в “Елените”: “Най-вероятно ще направим колективно искане и някаква колективна претенция, която е редно първо да обсъдим всички собственици. Никаква вина нямаме. Изведнъж става ясно, че въз основа на някакви незаконосъобразни действия от страна на властимащи, главни архитекти и т.н. се случва институционално бедствие.”

И докато институциите търсят документи, а жителите — справедливост, отговорът кой носи вина още липсва.