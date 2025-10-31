БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна...
Чете се за: 02:32 мин.
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Чете се за: 03:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След потопа в "Елените": Проверки по цялото Черноморие показват редица нарушения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Запази

Застроени и засипани водни обекти, тръбопроводи с неясни параметри и компрометирани диги откриват проверяващи

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Почти месец след опустошителното наводнение във ваканционно селище “Елените“ институциите признават, че липсва документация за строителството в курорта. Проверки по цялото Черноморие разкриват застроени и засипани водни обекти, тръбопроводи с неясни параметри и компрометирани диги. Междувременно собственици на имоти в “Елените” готвят колективни искове за щетите и настояват за яснота кой е допуснал нередностите, довели до бедствието.

Месец след потопа в "Елените" в курорта остава едно усещане, че водата е показала проблеми, които години наред са били прикривани. Проверки по цялото Черноморие разкриват покрити дерета, застроени участъци и решения, за които няма яснота кой ги е одобрил. Собствениците на имоти в "Елените" вече обсъждат колективни искове, а институциите тепърва издирват липсващи документи за строителство. Проверката на МОСВ установява, че в архивите липсват документи за съгласуване на строителството в курорта.

Снимки: БТА

Манол Генов, министър на околната среда и водите: “Нищо от това, което там е построено в нашите архиви, не намерихме нито един документ в РИОСВ-Бургас. Басейнова дирекция съществува от 2012 г. и явно това строителство е било реализирано преди това, но няма нито едно съгласуване на тези проекти.”

Министър Генов уточни, че в архивите има няколко отказа и едно сезиране на прокуратурата и Басейнова дирекция, по което преписката е била прекратена.

Манол Генов, министър на околната среда и водите: “Самото строителство - знаете, че има и прокурорски проверки, досъдебни производства. Ние сме готови да сътрудничим при поискване това, което имаме като документация и информация.”

Последвалите проверки на институциите разкриват още нарушения.

Явор Димитров, дир. на Басейнова дирекция “Черноморски район”-Варна: “Водните обекти могат да бъдат покривани, а не могат да бъдат застроявани. И на покритите участъци не е разрешено строителство. По отношение на "Елените", след като е било покрито коритото на реката, върху покрития участък са били построени сгради и съоръжения.”

След наводнението в “Елените” проверките обхващат цялото Черноморие и показват засипани дерета с отпадъци и диги с нарушена цялост.

Явор Димитров, дир. на Басейнова дирекция “Черноморски район”-Варна: “Но се натъкваме и на инфраструктурни решения, които са обезпокоителни. Не заради друго, а защото покриването на водни обекти е допустимо по закон, но то е извършвано с неясно за нас оразмеряване и ние не можем да преценим дали тези корекции на водни обекти биха удържали високи води в бъдеще.”

Покрити водни обекти има и в Свети Влас.

Явор Димитров, дир. на Басейнова дирекция “Черноморски район”-Варна: “Там има характерния планински релеф и водосборите са големи, с голям наклон. Формира се бърз повърхностен отток и при навлизане на деретата в урбанизираната територия всички водни обекти там са коригирани, вкарани са в тръби.”

Междувременно жителите предстои да подготвят искове за унищоженото имущество.

Станислава, собственик на имот в “Елените”: “Най-вероятно ще направим колективно искане и някаква колективна претенция, която е редно първо да обсъдим всички собственици. Никаква вина нямаме. Изведнъж става ясно, че въз основа на някакви незаконосъобразни действия от страна на властимащи, главни архитекти и т.н. се случва институционално бедствие.”

И докато институциите търсят документи, а жителите — справедливост, отговорът кой носи вина още липсва.

#потоп в Елените #нарушения #незаконно строителство

Последвайте ни

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
2
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
3
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа поява като гвардеец
5
Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа поява като гвардеец
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
6
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Регионални

Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Палестинци излязоха на протест във Варна Палестинци излязоха на протест във Варна
Чете се за: 00:47 мин.
Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана
Чете се за: 01:27 мин.
Камион изгоря и затрудни движението на Прохода на Републиката (СНИМКИ) Камион изгоря и затрудни движението на Прохода на Републиката (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Срещу войната по пътищата: Национален протест пред съдебните палати в страната Срещу войната по пътищата: Национален протест пред съдебните палати в страната
Чете се за: 00:57 мин.
Акция за почистване на язовира в русенското село Николово Акция за почистване на язовира в русенското село Николово
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в Доброславци
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна" Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ) Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна стачка пред...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Храните поскъпват на едро и през тази седмица
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ