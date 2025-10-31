САЩ изтегля войски от Източния фланг: Намалява се военното присъствие и в България

Съединените щати намаляват военното си присъствие и в България. Вашингтон е информирал съюзниците от НАТО, че намаляването на броя на американските военнослужещи в Румъния е първа фаза, следва изтегляне и от България, Унгария и Словакия.

Новината беше съобщена от различни издания и потвърдена от румънското министерство на отбраната. Според румънските власти решението е очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп.

Според украинското издание "Киев пост" в средата на декември ще бъдат изтеглени американски войници и от нашата страна. Общият брой на военнослужещите, които ще се завърнат обратно в Съединените щати от България, Унгария и Словакия е около 3000.

Засега Вашингтон не планира съкращаване на силите си в Полша и балтийските държави. Сенатори и от Републиканската, и от Демократическата партия критикуваха решението на Пентагона, а Еврокомисията коментира, че подобно решение отново подчертава нуждата от решимост в защита на европейската сигурност.