"Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна

Съединените щати са отменили срещата на върха в Будапеща между Доналд Тръмп и Владимир Путин заради меморандум, който Кремъл изпратил до Вашингтон с искания спрямо Украйна. Това разкрива "Файненшъл таймс", като се позовава на дипломатически източници. От Кремъл коментираха, че "не трябва да се вярва на медийни публикации".

Когато преди 2 седмици Доналд Тръмп завърши телефонния си разговор с руския президент, беше толкова убеден в постигнатия пробив, че обяви, че до края на месеца двамата ще се срещнат в Будапеща.

Пет дни по-късно обаче, Тръмп заяви, че срещата е отменена, а след това наложи санкции на двете големи руски петролни компании. Това, което се е случило междувременно, е, че руското министерство на външните работи е изпратило меморандум до Вашингтон, разкрива "Файненшъл таймс".

В документа Москва предявила същите искания, като в началото на войната. Тя настояла за териториални отстъпки, рязко съкращаване на въоръжените сили на Украйна и гаранция, че страната никога няма да се присъедини към НАТО.

Руският меморандум бил обсъден в телефонен разговор от първите дипломати на САЩ и Русия, след което Марко Рубио информирал Доналд Тръмп, че "Москва не проявява желание за преговори".

По повод твърденията на "Файненшъл таймс", говорителят на Кремъл заяви, че трябва да се вярва само на официални изявления.

Дмитрий Песков, говорите на Кремъл: "Използваният език и оценките на разговора бяха съвсем различни. И, разбира се, трябва да се съсредоточите върху този език, а не върху вестникарските материали."

Снимки: АП/БТА

Не е ясно дали Тръмп ще продължи да поддържа сегашната си позиция. Често след телефонни разговори той променя подхода си към Путин.

Доналд Тръмп, президент на САЩ, 22 октомври 2025 г.: "Всеки път, когато говоря с Владимир, провеждаме добри разговори, но след това, те не водят доникъде."

Организирането на среща между Тръмп и Путин все пак ще влезе в дневния ред на Белия дом. Тя ще бъде обсъдена по време на визитата на унгарския премиер Виктор Орбан във Вашингтон на 7 ноември.

Гергей Гуяш, началник на кабинета на Виктор Орбан: "Срещата предоставя възможност на двамата държавни лидери да обменят мнения относно възможните резултати от мирния процес и да определят пътната карта, която би могла да доведе до американско-руска среща и чрез нея до руско-украинско мирно споразумение."

На фронта руската офанзива продължава. Кремъл твърди, че украинския град Купянск е обграден и скоро ще падне. Украински военни описват ситуацията около Покровск като "ад".

Твърди се, че руската и украинската армия струпват допълнителни части в района и че там се готви най-тежката битка от началото на войната.