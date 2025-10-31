БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Запази

Твърди се, че руската и украинската армия струпват допълнителни части в района на Покровск и че там се готви най-тежката битка от началото на войната

файненшъл таймс путин тръмп срещнаха заради искания кремъл спрямо украйна
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Съединените щати са отменили срещата на върха в Будапеща между Доналд Тръмп и Владимир Путин заради меморандум, който Кремъл изпратил до Вашингтон с искания спрямо Украйна. Това разкрива "Файненшъл таймс", като се позовава на дипломатически източници. От Кремъл коментираха, че "не трябва да се вярва на медийни публикации".

Когато преди 2 седмици Доналд Тръмп завърши телефонния си разговор с руския президент, беше толкова убеден в постигнатия пробив, че обяви, че до края на месеца двамата ще се срещнат в Будапеща.

Пет дни по-късно обаче, Тръмп заяви, че срещата е отменена, а след това наложи санкции на двете големи руски петролни компании. Това, което се е случило междувременно, е, че руското министерство на външните работи е изпратило меморандум до Вашингтон, разкрива "Файненшъл таймс".

В документа Москва предявила същите искания, като в началото на войната. Тя настояла за териториални отстъпки, рязко съкращаване на въоръжените сили на Украйна и гаранция, че страната никога няма да се присъедини към НАТО.

Руският меморандум бил обсъден в телефонен разговор от първите дипломати на САЩ и Русия, след което Марко Рубио информирал Доналд Тръмп, че "Москва не проявява желание за преговори".

По повод твърденията на "Файненшъл таймс", говорителят на Кремъл заяви, че трябва да се вярва само на официални изявления.

Дмитрий Песков, говорите на Кремъл: "Използваният език и оценките на разговора бяха съвсем различни. И, разбира се, трябва да се съсредоточите върху този език, а не върху вестникарските материали."

Снимки: АП/БТА

Не е ясно дали Тръмп ще продължи да поддържа сегашната си позиция. Често след телефонни разговори той променя подхода си към Путин.

Доналд Тръмп, президент на САЩ, 22 октомври 2025 г.: "Всеки път, когато говоря с Владимир, провеждаме добри разговори, но след това, те не водят доникъде."

Организирането на среща между Тръмп и Путин все пак ще влезе в дневния ред на Белия дом. Тя ще бъде обсъдена по време на визитата на унгарския премиер Виктор Орбан във Вашингтон на 7 ноември.

Гергей Гуяш, началник на кабинета на Виктор Орбан: "Срещата предоставя възможност на двамата държавни лидери да обменят мнения относно възможните резултати от мирния процес и да определят пътната карта, която би могла да доведе до американско-руска среща и чрез нея до руско-украинско мирно споразумение."

На фронта руската офанзива продължава. Кремъл твърди, че украинския град Купянск е обграден и скоро ще падне. Украински военни описват ситуацията около Покровск като "ад".

Твърди се, че руската и украинската армия струпват допълнителни части в района и че там се готви най-тежката битка от началото на войната.

#Доналд Тръмп #"Файненшъл таймс" #Владимир Путин #Русия #САЩ #среща Тръмп-Путин #Унгария

Последвайте ни

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
2
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
3
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
4
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
5
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
6
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: САЩ и Канада

САЩ изтегля войски от Източния фланг: Намалява се военното присъствие и в България
САЩ изтегля войски от Източния фланг: Намалява се военното присъствие и в България
Защо се провали срещата между Тръмп и Путин? Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?
Чете се за: 01:17 мин.
Официално: Срещата между Тръмп и Путин е отменена? Официално: Срещата между Тръмп и Путин е отменена?
Чете се за: 02:42 мин.
Иран за възобновяването на ядрените опити на САЩ: Безотговорно - това е заплаха за мира Иран за възобновяването на ядрените опити на САЩ: Безотговорно - това е заплаха за мира
Чете се за: 00:55 мин.
На опашка пред Белия дом за Хелоуин (СНИМКИ) На опашка пред Белия дом за Хелоуин (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси американския щат Аляска Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси американския щат Аляска
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР) Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна "Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
В навечерието на трагичната годишнина: Как една година на протести...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ