БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Данаил Димов: Първата крачка е направена, но има още четири дела

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:22 мин.
Спорт
Запази

Според генералния секретар на БОК решението на съда трябва да накара Стефка Костадинова да се задейства и доброволно да предаде управлението на централата на Весела Лечева.

Данаил Димов
Снимка: БТА
Слушай новината

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов заяви, че решението на Софийския градски съд от сряда, с което отхвърля исковете за незаконосъобразен избор на Весела Лечева за председател, е крачка в правилната посока, но тя все още не е достатъчна, за да се стигне до финализиране на процеса по смяна на ръководството.

На 19 март тази година Лечева бе избрана за нов председател на БОК, заменяйки на този пост дългогодишния шеф на централата Стефка Костадинова. Впоследствие обаче бяха заведени редица дела срещу този избор от лица и спортни организации, близки до Костадинова, заради които Лечева все още не може да бъде вписана в Търговския регистър като председател, въпреки че Международният олимпийски комитет призна избора ѝ.

Според Димов решението на съда трябва да накара Стефка Костадинова да се задейства и доброволно да предаде управлението на БОК на Весела Лечева, тъй като се рискува България да остане без химн и знаме на предстоящите през февруари Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

"За мен това решение беше очаквано. Исковите молби са неоснователни и на всички им стана ясно каква е целта с тези дела. Хубаво е, че по това дело съдът е разгледал много подробно всяко едно твърдение и се е произнесъл подробно и аргументирано. Той е отхвърлил всички твърдения, включително и най-спорните - за кандидатурата на г-жа Лечева, че не била подадена в срок, но той казва, че е в срок, за провеждането на самото събрание, за гласуването, въобще за всичко.

Има още искови молби, но те са идентични. Твърденията за нарушения са напълно идентични. Доказателственият материал по делата няма как да бъде по-различен, тъй като това са документите от Общото събрание. Няма как да има нови доказателства, но е възможно и такива да се появят. Тоест на базата на едни и същи факти и едни и същи доказателства аз не виждам как може да се постанови друго решение. Това ще отнеме време и това е основната цел. В делото имаше парадоксални неща. Българският олимпийски комитет в лицето на Стефка Костадинова, който е ответник и трябва да се защитава, не само не се защитаваше, той даже не оспори тези искови молби и това бе констатирано от съда. Стигнахме до шизофреничното състояние в един момент Българският олимпийски комитет в лицето на г-жа Костадинова да поиска като помагачи всички ищци, които го съдят. За какво трябва да му помагат на БОК тези, които го съдят?", попита риторично още Димов.

"По решението има 14-дневен срок за обжалване. Трябва ясно да подчертаем, че то може да се обжалва само от ищеца. Първоначално съдът бе присъединил към него Живко Вангелов и Пламен Кръстев. Но съдът преразгледа това свое определение и казва, че те нямат правен интерес да участват в това дело като помагачи на ищеца, защото те самите са завели идентични дела. Делата са осем, от които четири са обединени в едно, така че да кажем, че първата крачка е направена, но има още четири, които трябва да изтекат. Стефка Костадинова явно ще чака всички дела да завършат", добави той.

"Много от ищците се криха и продължават да се крият. Затова и две от делата все още не са тръгнали. Не очаквам много бързо да се реши този казус. Аз предупреждавам отдавна, че може да бъде спряно финансирането на БОК, което стана факт и с официално писмо от МОК. Мисля, че нещата могат да се влошат и България да остане без знаме и химн на Олимпийските игри в Милано и Кортина. Ако и след това решение не се прояви малко разум от Стефка Костадинова и нейния близък кръг, който води тези дела, нещата ще се влошат още. Ние правихме много опити да влезем в контакт със Стефка Костадинова, на едната среща дори чухме уверение, че до два дни всичко ще бъде решено, мъжка дума беше дадена от г-жа Костадинова, която накрая излезе немъжка. Една крачка по-близо сме до решението, но трябва да завършат и другите дела", завърши Димов.

Свързани статии:

СГС призна Весела Лечева за председател на БОК
СГС призна Весела Лечева за председател на БОК
Решението е на първа инстанция.
Чете се за: 06:05 мин.
#Данаил Димов #Български олимпийски комитет (БОК) #Стефка Костадинова #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
Издирва се 15-годишно момиче, в неизвестност е от 3 дни
2
Издирва се 15-годишно момиче, в неизвестност е от 3 дни
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
3
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
4
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
5
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
6
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...

Още от: Още

Сестри Стоеви отстъпиха на крачка от медалите на турнир в Саарбрюкен
Сестри Стоеви отстъпиха на крачка от медалите на турнир в Саарбрюкен
Обновяването на стадион "Осогово" ще струва 10 милиона лева Обновяването на стадион "Осогово" ще струва 10 милиона лева
Чете се за: 02:05 мин.
СГС призна Весела Лечева за председател на БОК СГС призна Весела Лечева за председател на БОК
Чете се за: 06:05 мин.
Спортни новини 31.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 31.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 31.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 31.10.2025 г., 06:30 ч.
Александра Вътева: Лека-полека гледам към Формула 4 Александра Вътева: Лека-полека гледам към Формула 4
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до постна пица Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до постна пица
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Испанската катедрала "Саграда Фамилия" стана най-високата...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ