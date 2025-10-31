Данаил Димов: Първата крачка е направена, но има още четири дела

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов заяви, че решението на Софийския градски съд от сряда, с което отхвърля исковете за незаконосъобразен избор на Весела Лечева за председател, е крачка в правилната посока, но тя все още не е достатъчна, за да се стигне до финализиране на процеса по смяна на ръководството.

На 19 март тази година Лечева бе избрана за нов председател на БОК, заменяйки на този пост дългогодишния шеф на централата Стефка Костадинова. Впоследствие обаче бяха заведени редица дела срещу този избор от лица и спортни организации, близки до Костадинова, заради които Лечева все още не може да бъде вписана в Търговския регистър като председател, въпреки че Международният олимпийски комитет призна избора ѝ.

Според Димов решението на съда трябва да накара Стефка Костадинова да се задейства и доброволно да предаде управлението на БОК на Весела Лечева, тъй като се рискува България да остане без химн и знаме на предстоящите през февруари Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

"За мен това решение беше очаквано. Исковите молби са неоснователни и на всички им стана ясно каква е целта с тези дела. Хубаво е, че по това дело съдът е разгледал много подробно всяко едно твърдение и се е произнесъл подробно и аргументирано. Той е отхвърлил всички твърдения, включително и най-спорните - за кандидатурата на г-жа Лечева, че не била подадена в срок, но той казва, че е в срок, за провеждането на самото събрание, за гласуването, въобще за всичко. Има още искови молби, но те са идентични. Твърденията за нарушения са напълно идентични. Доказателственият материал по делата няма как да бъде по-различен, тъй като това са документите от Общото събрание. Няма как да има нови доказателства, но е възможно и такива да се появят. Тоест на базата на едни и същи факти и едни и същи доказателства аз не виждам как може да се постанови друго решение. Това ще отнеме време и това е основната цел. В делото имаше парадоксални неща. Българският олимпийски комитет в лицето на Стефка Костадинова, който е ответник и трябва да се защитава, не само не се защитаваше, той даже не оспори тези искови молби и това бе констатирано от съда. Стигнахме до шизофреничното състояние в един момент Българският олимпийски комитет в лицето на г-жа Костадинова да поиска като помагачи всички ищци, които го съдят. За какво трябва да му помагат на БОК тези, които го съдят?", попита риторично още Димов.

"По решението има 14-дневен срок за обжалване. Трябва ясно да подчертаем, че то може да се обжалва само от ищеца. Първоначално съдът бе присъединил към него Живко Вангелов и Пламен Кръстев. Но съдът преразгледа това свое определение и казва, че те нямат правен интерес да участват в това дело като помагачи на ищеца, защото те самите са завели идентични дела. Делата са осем, от които четири са обединени в едно, така че да кажем, че първата крачка е направена, но има още четири, които трябва да изтекат. Стефка Костадинова явно ще чака всички дела да завършат", добави той.