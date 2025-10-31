БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Време е за зимни гуми - колко ще ще струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

Бюджет 2026: Синдикати и работодатели с критики към параметрите на финансовата рамка

У нас
По думите им няма приходите в държавата и оттам започва цялото изкривяване в системата

терзиев връща преразглеждане бюджета софия 2025 бил небалансиран
Бюджетът на държавата не можа да влезе за обсъждане в парламента, въпреки че днес изтича крайният срок.

Управляващите изместиха за следващата седмица разглеждането на най-важния закон, след като в последния момент внесоха промени, с които минималната работна заплата постигна нивата, които определя закона и намериха пари за повишаване на майчинството през втората година.

В "Денят започва" представители на синдикати и работодатели разкритикуваха параметрите на финансовата рамка.

Според тях така разпределени парите на държавата залагат сложни за решаване проблеми през следващата година.

По думите им няма приходите в държавата и оттам започва цялото изкривяване в системата.

