Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?

Управляващите се отказаха от идеята за по-малко увеличение на минималната работна заплата до 605 евро и тя от Нова година ще достигне до 620 евро и 20 евроцента, както е записано в Кодекса на труда. Преди ден Надзорният съвет на НОИ прие бюджета с по-малкото увеличение на заплатата. От КНСБ и КТ "Подкрепа" обявиха, че отменят насрочения за утре протест пред Министерския съвет, но остават в протестна готовност.

Очакват се обаче и други промени в бюджета до понеделник, когато той ще бъде внесен в Народното събрание, прогнозира председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков в сутрешния блок на БНТ.

Бюджетната процедура закъснява вече с три седмици, като план-сметката все още не е достигнала и до представителите на Фискалния съвет.

Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет: "Защо се бави бюджета, защото се пробват някои теми как ще минат в обществените обсъждания, кой ще е против. Аз предполагам примерно, че темата за минималната работна заплата ще се изчисти, разликата е толкова малка, тя не е от съществено значение като цяло за дефицита на държавата и внезапно някой великодушно ще каже "вървим по формулата"."

Няколко часа по-късно се случи точно това. След проведен Съвет за съвместно управление кратко изказване направи зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева, която съобщи, че по време на Съвета са обсъдени и трите бюджета - държавен, социален и здравен.

Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ–СДС: „Беше постигнато съгласие по основните параметри, като се обединихме около позицията, че това са единствените възможни бюджети, които намират един изключително труден баланс.“

Постигнато е съгласие общините да получат догодина 980 млн. евро за капиталови разходи. Договорени са и част от социалните параметри.

Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ–СДС: „Минималната работна заплата, която ще бъде предложена за разглеждане в НСТС, ще бъде 620 евро, тоест 1213 лева, което отразява в момента действащото законодателство. Майчинството за втората година ще бъде 460 евро, или номинал от 900 лева, което е почти 15% увеличение от сегашното. Ще бъде предложено и майките, които се върнат на работа, да получават и 75% от обезщетението — в момента е 50%.“

Повече яснота по параметрите на бюджета се очаква от Министерството на финансите. То обаче няма да успее да внесе текстовете в законовия срок – 31 октомври.

Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет: „Нашите бюджети в последните пет години са такива, с такъв хроничен дефицит, че така или иначе ще се вдигнат данъци — неминуемо е това.“

Тази година дефицитът се задържа с намаляване на разходите, обясни още председателят на Фискалния съвет.

Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет: „Юли–юни за инфраструктура се харчеха около 1,5 млрд. лева, което беше точно програмата за 2025 година в бюджета. Август месец, при положение че това е много сериозен месец за строителство, внезапно излизат около 600 млн. лева фактурирани и платени от бюджета. Какво означава това? Не че не се строи, а просто Министерството на финансите е казало на всички, които изпълняват поръчките, да не фактурират.“

Дянков прогнозира още, че не бюджетът за 2026 година ще бъде проблемен, а този за следващата след нея.

Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет: „Според мен 2027 година ще бъде година на голяма публична криза в България. През 2027 година България ще влезе в процедура за свръхдефицит — неминуемо.“

Бившият финансов министър очаква и по-големи заеми през 2026 г., като максималният размер на дълга ще надхвърли 20 млрд. лева. Една от големите промени, която беше приета и която все още не е отхвърлена, е увеличението на осигурителните вноски с два процентни пункта, или с между 10 и 13%.

Любослав Костов, главен икономист на КНСБ: „Това се говори от доста време. Лошото е, че се прави в момент, когато очевидно Бюджет 2026 не е с мисъл за работещите — от гледна точка на политиката, която е формулирал — и излиза като допълнително бреме. Иначе собствените приходи в НОИ с тези 2% ще се повишат на 59%, и само 41% ще е трансферът от бюджета.“

Асен Василев, председател на ПП: „В момента всички български граждани ще бъдат натоварени с между 600 и 1000 лева в зависимост от това колко са им заплатите на година — да се бръкнат в джоба и от техния джоб парите да отидат в прасето касичка.“

Очаква се до часове Министерството на финансите да обяви параметрите на държавния бюджет, за да може да бъде проведен и Съвет за тристранно сътрудничество, преди да бъде гласуван на Министерския съвет и внесен в Народното събрание.