"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката

Руският петролен гигант "Лукойл" ще продаде чуждестранните си активи на регистрираната в Кипър компания за енергийни активи "Гънвор". От руския консорциум съобщиха, че е приета оферта за покупка на 100% от международните активи, а решението е резултат от наложените от Съединените щати санкции, които влизат в сила на 21-ви ноември. Потвърждение има и от бъдещия купувач. В тези активи влиза и дъщерното дружество "Литаско", което е собственик на рафинерията у нас. Какво знаем за покупко-продажбата?

Предстоящата сделка е най-мащабната продажба на руски активи в резултат на западни санкции. На сайта на "Лукойл" се посочва, че "ключовите условия на сделката са предварително договорени" от двете страни. Посочва се още, че компанията приема офертата и се ангажира да не преговаря с други потенциални купувачи.

Кои са международните активи на "Лукойл"?

Освен рафинерията в Бургас, в активите влиза и "Петротел Лукойл" в Румъния, както и 45% от нефтопреработвателния завод "Zeeland" в Нидерландия. "Лукойл" участва и в разработването на находища в Азербайджан, в Казахстан и в Узбекистан. В Близкия изток активи има в Ирак и в Абу Даби. Активи има още в Мексико и на африканския континент в Гана, Конго, Египет, Камерун и Нигерия. Бъдещият купувач "Гънвор" в началото на века става известен като най-големият търговец на руски газ и петрол.

Кои са ръководителите на "Гънвор"?

Компанията е регистрирана в Кипър и създадена през 2000 г. с централа в Швейцария. Нейни основатели са шведският предприемач Торбьорн Тьорнквист и Генадий Николаевич Тимченко - руски олигарх и милиардер, близък до президента на Русия Владимир Путин. Тимченко ръководи частната инвестиционна група "Volga Group", специализирана в инвестициите в енергетиката, транспорта и инфраструктурните активи. През 2014 г., когато Русия анексира Крим, влиза в санкционния списък на Съединените щати. Тогава Тьорнквист става мажоритарен собственик на "Гънвор".

Сключването на сделката трябва да бъде разрешено от Службата за контрол на чуждестранни активи към американското Министерство на финансите.