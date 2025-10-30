Близки на убитото в мол момче протестираха в София

Близки на убитото в мол момче протестираха пред Съдебната палата в София. Роднини на Красимир искат справедливост и доживотна присъда за извършителя. Също така и по-високи присъди за малолетните, извършили убийство. По-късно тази вечер те ще проведат шествие до Министерския съвет.

Трагичният инцидент се случи малко преди 20:00 часа в търговски център в София. Пострадалото момче беше прието в "Пирогов" в изключително тежко състояние и настанено в детска противошокова зала, но лекарите не успяха да го спасят. Смъртта му беше потвърдена от болницата около 22:00 часа същата вечер.

Извършителят също е 15-годишно момче и има редица криминални прояви.