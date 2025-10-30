БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До 23° днес, в цялата страна ще бъде слънчево

Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Съществено затопляне в планините. След минус 10 градуса вчера рано тази сутрин там беше нула градуса.

Малко по-високи в сравение с вчера са минималните температури в цялата страна - градус под нулата в Кюстендил и Драгоман, в София - плюс 1, по-високи традиционно на морския бряг - 15° на нос Калиакра.

Максималните температури днес ще бъдат между 17° и 23°, в София - около 17°, на морския бряг - 18 - 19°. В следобедните часове в цялата страна ще бъде слънчево, със слаб, в Североизточна България и по Черноморието - умерен вятър от юг-югозапад.

През нощта вятърът ще стихне. Ще бъде почти безоблачно, но в сутрешните часове отново на много места ще има мъгли.

Минималните температури в котловините ще се задържат близки до 0°, в по-голямата част от страната ще бъдат между 1° и 7°, в София - около 2°, по Черноморието - от 7° до 10°, максималните - между 18° и 23°, в София - около 19°, на морския бряг - между 19° и 21°.

Преди обяд на места в равнините все още видимостта ще е намалена от мъгли, но в по-голямата част от страната през целия ден ще бъде слънчево.

И по Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с мъгли. Вятърът ще бъде слаб. Слабо ще бъде и вълнението на морето, а температурата на морската вода е от 16° до 18°.

Много добри условия за туризъм в планините и утре - предимно слънчево, със слаб вятър. В близките дни минималните температури слабо ще се повишат и в повечето райони ще бъдат между 5° и 10°.

През почивните дни максималните ще останат почти без промяна, но мъглите ще стават все по-трайни и дневните температури там ще остават съществено по-ниски. Слънчево ще се задържи и в понеделник, но във вторник се очакват превалявания. Предстои и постепенно захлаждане.

