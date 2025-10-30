В Сливен задържаха мъж за опасно шофиране и дрифт, избягал и от полицейска проверка

Полицията в Сливен задържа 25-годишен мъж от Разград за опасно шофиране и опит да осуети полицейска проверка. Инцидентът е станал на 28 октомври около 22.30 ч. на обществен паркинг към търговски комплекс в града.

Водачът на лек автомобил БМВ е извършвал дрифт маневри, като не се е подчинил на подадените звуков и светлинен сигнали за спиране. Малко по-късно автомобилът е открит изоставен в квартал "Ново село", а след проведени издирвателни действия мъжът е задържан.

Той е с множество предишни нарушения – 15 наказателни постановления и 26 фиша, като шофьорската му книжка е била отнемана два пъти.

За нарушението му е съставен акт, предвиждащ глоба от 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца. Свидетелството му за управление е отнето, а автомобилът – спрян от движение за три месеца.

При проверка е установена и незаконна промяна в конструкцията на колата, за което се предвижда допълнителна санкция от 2000 до 7000 лева.

По случая е образувано досъдебно производство за осуетяване на полицейска проверка.