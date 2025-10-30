Шефовете на ДАР и ДАТО ще се избират от Народното събрание

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от Елена Николова
Депутатите преодоляха ветото на президента и въведоха нов ред за избор на ръководители на разузнавателните служби

Председателите на Държавна агенция "Разузнаване" и на "Технически операции" да се избират от парламента по предложение на Министерския съвет, вместо да се назначават с указ на президента.

Това решиха депутатите, които преодоляха ветото на държавния глава и приеха повторно два закона - за специалните разузнавателни средства и за Държавна агенция „Разузнаване“.

Парламентът прие още и процедурни правила за избор на шеф на ДАНС.

Депутатите приеха на второ четене, след като отхвърлиха ветото на президента върху два закона, свързани със спецслужбите и техните ръководства. С приетите изменения шефовете на ДАР, както и на ДАТО, ще се назначават от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, вместо както беше досега – с указ на държавния глава.

Промените бяха приети без съществен дебат в зала. По-рано този месец държавният глава наложи вето върху въпросните изменения с мотива, че по този начин могат да бъдат политизирани самите назначения.

Днес депутатите приеха и правилата за избор на председателя на ДАНС, след като миналата седмица приеха закон, с който председателят на ДАНС ще се избира отново от парламента.

Също така депутатите решиха заместник-председател на парламента да бъде Костадин Ангелов. По-рано от трибуната Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Бойко Борисов е обещал да подпише оставката на председателя на Антикорупционната комисия Антон Славчев. След това Ивайло Мирчев слезе от трибуната и се приближи към лидера на ГЕРБ, който от своя страна се разписа под самата оставка.

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Изключвайки президента от цялата тази палитра от органи и начини за контрол и ограничаване на злоупотребите. Защото разделението е именно - власт - власт възпира, и това, което правите е да концентрирате тази власт в едно политическо мнозинство. И подслушването да бъде все под ваш политически контрол."

Маноил Манев, ГЕРБ- СДС: "Увеличаваме парламентарния контрол. Още на първоначалната, на предложение за ръководител на тази служба, на подложим на дебат личността, а няма да оставим досегашния режим, в който някой биваше назначаван за ръководител на някоя служба, бива назначаван след договорка между правителството и президента. Кое ви харесва повече - договорките на тъмно или обсъждането в комисии."

Калин Стоянов, "ДПС - Ново начало": "Аз предполагам и съм сигурен, че за вас ще бъде по-добре да бъде съгласувано всяко искане с г-н Наско Атанасов или с някой друг, но за съжаление не става. И с тези ви изказвания, че било бланкетно едно искане, вие обиждате огромен брой от служители, които ежедневно мотивират искания за използване на СРС."

Атанас Атанасов, ПП-ДБ: "След като промените водят до това политическото мнозинство в НС да избира тези ръководители, това отваря врата за политическа злоупотреба с тези служби, особено по този закон."

Петър Петров,"Възраждане": "Нарушение на Конституцията, което се изразява в това , че балансът между трите власти, който упражнява президентската институция, чрез подписване на указ за назначаване на председателя на ДАТО, а именно мнозинството в НС, то ще избира председателя, както и негови трима заместници. Ние ще оспорим пред КС този законопроект."

Николета Кузманова, ИТН: "Още при създаването на Конституцията конституционният законодател е дал възможността НС да прецени кои други длъжности , освен посочените в закона, може да назначава президента. Предоставената конституционна възможност на НС да прецени как сама по себе си става противоконституционна."

Николай Радулов, МЕЧ: "С този закон завършваме цикъл от закони, които превръщат СРС във възможност да ги използват само управляващите и със силен акцент на политически замисли."

