Очакваме Борисов да уточни за каква опасност говори, заявяват от „Да, България“

Борисов говори за „опасност“, но отказва да каже каква точно. Затова очакваме да уточни: какво опасно вижда в думите и действията на политици, които са се поклонили на Тюркян чешма и са почели паметта на жертвите на принудителната смяна на имената. Това заявяват от „Да, България“ на своята фейсбук страница.

По-рано днес във видеообръщение лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви: „Играете си с нещо, което не разбирате“.

От „Да, България“ коментират, че поклонението пред невинни жертви не е заплаха.

"Заплаха е да превръщаш паметта в повод за внушения и разделение“, заявяват от партията. "Припомняме на Борисов, че „Да, България“ е партия, която винаги се е борила за свободата и равнопоставеността на всички български граждани“, посочват също от формацията. "Винаги сме осъждали т.нар. Възродителен процес и неговите продължители днес. Ние не сме за първи път на Тюркян чешма", добавят от партията.

От „Да, България“ смятат, че Борисов използва пропагандна схема да заклеймява опонентите си.