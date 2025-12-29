БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Очакваме Борисов да уточни за каква опасност говори, заявяват от „Да, България"

Очакваме Борисов да уточни за каква опасност говори, заявяват от „Да, България“
Слушай новината

Борисов говори за „опасност“, но отказва да каже каква точно. Затова очакваме да уточни: какво опасно вижда в думите и действията на политици, които са се поклонили на Тюркян чешма и са почели паметта на жертвите на принудителната смяна на имената. Това заявяват от „Да, България“ на своята фейсбук страница.

По-рано днес във видеообръщение лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви: „Играете си с нещо, което не разбирате“.

От „Да, България“ коментират, че поклонението пред невинни жертви не е заплаха.

"Заплаха е да превръщаш паметта в повод за внушения и разделение“, заявяват от партията.

"Припомняме на Борисов, че „Да, България“ е партия, която винаги се е борила за свободата и равнопоставеността на всички български граждани“, посочват също от формацията.

"Винаги сме осъждали т.нар. Възродителен процес и неговите продължители днес. Ние не сме за първи път на Тюркян чешма", добавят от партията.

От „Да, България“ смятат, че Борисов използва пропагандна схема да заклеймява опонентите си.

